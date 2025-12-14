Las CCAA mueven ficha en autónomos y empiezan a cubrir sus cuotas sociales de los dos primeros meses de baja médica

Otras comunidades autónomas están estudiando sumarse a esta iniciativa para aliviar los costes fijos de los autónomos en baja médica.

Extremadura también se compromete a adoptar esta medida si el Partido Popular gana las próximas elecciones regionales.

Actualmente, los autónomos deben pagar sus cuotas a la Seguridad Social durante los primeros 60 días de baja por enfermedad o accidente no laboral.

Cantabria y Canarias han anunciado que cubrirán las cuotas sociales de los autónomos durante los dos primeros meses de baja médica.

A la espera de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dé señales de vida sobre el futuro de las cuotas que pagan los autónomos por sus cotizaciones, la situación de los trabajadores por cuenta ajena evoluciona en las comunidades autónomas.

Al menos dos gobiernos autonómicos ya se han comprometido a cubrir el pago de estas cuotas sociales los primeros dos meses que los autónomos estén de baja médica. Y según fuentes cercanas a estas negociaciones, en breve más regiones se les sumarán.

Se trata de un apoyo que fuentes de este colectivo consideran fundamental. Durante los primeros 60 días de una baja por contingencias comunes (es decir, enfermedad o accidente no laboral), son los propios autónomos los que se tienen que costear sus cuotas a la Seguridad Social pese a no tener ingresos. La mutua se encarga de abonarlas sólo a partir del día 61.

El último en dar este paso ha sido el Gobierno de Cantabria. El Ejecutivo regional pagará las cuotas de los autónomos durante los dos primeros de sus bajas médicas en caso de enfermedad grave.

Se trata de una medida que fue sugerida por el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. Su objetivo es "aliviar" los costes fijos del autónomo durante su periodo de baja.

Canarias anunció una iniciativa similar en octubre. También cubrirá las cuotas de los primeros dos meses de los autónomos en situación de incapacidad temporal.

La iniciativa forma parte de una estrategia del Ejecutivo regional para aliviar la carga fiscal de los trabajadores por cuenta propia. "Todos hemos oído aquello de que un autónomo no puede ponerse malo porque tiene que seguir pagando las cuotas; queremos que esto cambie", declaraba Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos.

Si se cumplen las previsiones de los sondeos electorales, lo mismo ocurrirá en Extremadura. El Partido Popular de María Guardiola se ha comprometido a cubrir las cuotas de los autónomos en los primeros 60 días de bajas médicas si gana los comicios.

Según indican fuentes de los colectivos de trabajadores por cuenta propia, hay más regiones que están considerando hacer este movimiento.

Mientras, y como ya ha contado este periódico, nada se sabe respecto a la reforma de las cuotas de los autónomos que el Ministerio de Seguridad Social estaba negociando con sus asociaciones.

Se acerca el final de año y todo apunta a que habrá una prórroga de las cantidades que se están abonando este 2025.

Con todo, dicha prórroga se tendría que consolidar en un real decreto-ley. Lo esperable es que sea una de las medidas recogidas en el habitual real decreto escoba de finales de año. Sin embargo, el equipo de Saiz no ha ofrecido pistas aún al respecto.