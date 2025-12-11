Los expertos de Trabajo proponen subir el salario mínimo entre el 3,1% y el 4,7% en 2026

Actualmente, el salario mínimo interprofesional es de 1.184 euros al mes y ha subido un 61% desde 2018.

CCOO y UGT proponen elevar el salario mínimo un 7,5%, hasta los 1.273 euros al mes en 14 pagas, con tributación obligatoria en el IRPF.

Las patronales CEOE y Cepyme plantean un aumento menor, del 1,5%, lo que situaría el salario mínimo en 1.202 euros brutos mensuales, sin exención de IRPF.

La comisión de expertos del Ministerio de Trabajo propone subir el salario mínimo entre un 3,1% (1.221 euros) y un 4,7% (1.240 euros) en 2026, según si queda exento de IRPF o no.

La comisión de expertos y expertas del Ministerio de Trabajo ya cuenta con dos escenarios de aumento del salario mínimo para 2026 que le pidió la vicepresidenta Yolanda Díaz. En concreto, los especialistas sitúan dos posibilidades: que se incremente un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos al mes, si se mantiene exento de tributación, o que suba un 4,7%, hasta los 1.240 euros brutos mensuales, en el caso de que pague IRPF, tal y como confirman fuentes del ministerio a este periódico.

La propuesta de los expertos difiere de la presentada conjuntamente por CCOO y UGT, y de la que han hecho las patronales CEOE y Cepyme.

En concreto, las organizaciones empresariales han propuesto una subida del salario mínimo interprofesional de hasta el 1,5% para 2026, lo que supondría alcanzar los 1.202 euros brutos al mes, en catorce mensualidades, y no exentos de tributación en el IRPF.

Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han planteado un incremento de esta renta mínima del 7,5%, hasta los 1.273 euros brutos al mes por catorce pagas, con tributación obligada en el IRPF.

En la actualidad, el salario mínimo interprofesional (SMI) se sitúa en los 1.184 euros brutos al mes, en 14 pagas, tras acumular subidas de un total del 61% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

Este incremento fue fruto del acuerdo alcanzado entre Trabajo y CCOO y UGT y al que no se sumaron los empresarios. Así, la subida de 2025 se pactó en solitario con los sindicatos por quinto año consecutivo.

La última vez que CEOE y Cepyme respaldaron el aumento del SMI fue en 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales.

Una vez se presente formalmente la propuesta de los expertos al Ministerio de Trabajo, éste convocará a los agentes sociales para fijar la subida de esta renta mínima para 2026. Trabajo no está obligado a negociar el incremento del SMI, sólo a realizar consultas, pero suele tratar de llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios.