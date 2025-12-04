Trabajo certifica su ruptura total con la CEOE y vuelve a expulsar a la patronal de una negociación, la de permisos

Entre las propuestas discutidas está la ampliación del permiso por defunción de dos a diez días, medida que las patronales rechazan por considerar que transfiere costes empresariales que deberían ser públicos.

Trabajo acusa a la patronal de insensibilidad y de mantener una actitud de rechazo a todas las propuestas, mientras que la CEOE considera que la mesa no era realmente de negociación.

El Gobierno negociará a partir de ahora únicamente con los sindicatos CCOO y UGT en materia de permisos laborales.

El Ministerio de Trabajo ha expulsado nuevamente a la CEOE y Cepyme de la negociación sobre permisos laborales, certificando la ruptura total en el Diálogo Social.

El Ministerio de Trabajo ha certificado su ruptura total con la CEOE en las mesas de Diálogo Social. El departamento de Yolanda Díaz ha decidido expulsar, de nuevo, a la patronal de una negociación. En esta ocasión, de la de permisos laborales.

Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, ha reprochado a CEOE y Cepyme su "insensibilidad" y "actitud del no a todo" para justificar su decisión de cerrar la mesa tripartita.

Así, a partir de ahora, el Gobierno sólo negociará en materia de permisos laborales con los sindicatos CCOO y UGT.

"La patronal se ha sentado a decir que no está dispuesta a considerar ninguna medida ni en el marco europeo ni en el marco comparado ni en el marco internacional", ha indicado, en rueda de prensa, Pérez Rey.

"Está representando a empresas que tienen los máximos beneficios de su historia y no ha mostrado ni la más mínima sensibilidad en esta mesa de Diálogo Social a contemplar la posibilidad de que permisos, claramente insuficientes, se amplíen", ha añadido

Por ello, Pérez Rey ha indicado que "la actitud de los representantes empresariales en la mesa no es de recibo y el Gobierno, desde luego, va a cumplir con su cometido, que es gobernar".

Con todo, el número dos de Yolanda Díaz también ha admitido que esta situación deja el Diálogo Social "a cuatro bandas" en España "está profundamente herido".

Por su parte, CEOE y Cepyme han lanzado un comunicado en el que defienden que "no se ha tratado en ningún momento de una mesa de negociación".

De hecho, la medida de elevar el permiso de defunción de dos a diez días (que es una de las nuevas medidas que se están negociando) supone para las patronales un intento de trasladar a las empresas "el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración".

"En resumen, consideramos que no se dan las condiciones para un acuerdo. Y denunciamos que el hecho de que Trabajo haya planteado cambios en los permisos sólo para las empresas, sin tomar en consideración también el sector público, es un nuevo ataque contra el mundo empresarial con un claro objetivo político", afirman en un comunicado.

Por razones similares, el Ministerio de Trabajo expulsó la semana pasada a la patronal de la negociación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pérez Rey describió la actitud del equipo de Garamendi como actitud "inasumible, inconsecuente y de rémora".

Extravagante

De vuelta a este jueves, y siempre según el secretario de Estado de Trabajo, CEOE y Cepyme plantearon una propuesta "extravagante" que consiste en "retroceder en los permisos que ya los trabajadores y las trabajadoras tienen".

"Esta es la propuesta negro sobre blanco de la patronal. No hemos sido capaces de discutir ningún extremo de la propuesta con ella y encima nos han dicho que es necesario que retrocedamos en los derechos ya conquistados", denunciaba.