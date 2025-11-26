La patronal critica la subida del SMI que exigen los sindicatos: "Es desorbitada, destruirá muchas pymes"

Los sindicatos también reclaman limitar el uso de pluses para compensar subidas salariales, algo que la CEOE rechaza por considerarlo legal y necesario para las empresas.

La patronal sugiere que el Gobierno eleve el mínimo exento de IRPF para que la subida del SMI no afecte gravemente a las empresas y pide deflactar los tramos del impuesto para preservar el poder adquisitivo.

La patronal CEOE considera "desorbitada" esta petición y advierte que un aumento así pondría en peligro la supervivencia de muchas pymes.

CCOO y UGT exigen al Gobierno una subida del SMI del 7,5% para 2026, hasta los 1.273 euros mensuales, argumentando que los salarios más bajos quedarán sujetos al IRPF.

La guerra por el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 ha empezado. CCOO y UGT ya han puesto sobre la mesa la cifra de incremento que van a pedir al Gobierno: un 7,5%. Un aumento que reclaman debido a que, presumiblemente, los sueldos más bajos ya van a quedar sujetos al IRPF. Sin embargo, desde la patronal ven "desorbitada" esta petición.

Según indican fuentes de la cúpula de la CEOE, un incremento del SMI de este calibre "supondría un problema enorme para la supervivencia de muchísimas empresas", sobre todo pymes. "Se las llevaría por delante".

En este sentido, recuerdan que en los últimos años las empresas se han adaptado a las sucesivas subidas del salario mínimo, que desde 2018 ha subido un 61%. Por ello, reclaman que el Gobierno, también, ponga de su parte.

¿Cómo? Elevando, como ha venido haciendo en los últimos años, el mínimo exento de IRPF para que no afecte al SMI. Una medida que provocó importantes choques entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda el año pasado y que, tras un importante pulso, se resolvió a favor del departamento de Yolanda Díaz. Sin embargo, no está claro que esto se vaya a repetir este 2026.

Sin embargo, estas voces insisten en que con esta medida se podría mejorar "el poder adquisitivo de los salarios" sin desgastar las cuentas de las empresas.

Además, consideran que ha llegado el momento de que esta medida se aplique de manera generalizada. Es decir, que se eleven todos los tramos de IRPF para compensar el efecto de la inflación.

"Ya son muchos años seguidos de incrementar en frío este impuesto al no deflactar los tramos", denuncian. "Se está restando poder adquisitivo en todos los niveles salariales. Y, además, cuando más está recaudando la Administración".

Si el SMI no queda afectado por impuestos, los sindicatos plantean elevar los sueldos más bajos un 2,7%. Una cantidad que la CEOE sí que analizaría. Con todo, recuerdan que sus propuestas en materia salarial no suelen encontrar el favor del Gobierno.

Por otro lado, CCOO y UGT exigen medidas adicionales que acompañen a la próxima subida del SMI. Concretamente, limitar y restringir los pluses a través de los cuales las empresas pueden amortiguar y compensar subidas salariales como las del propio SMI.

"Sería inaceptable", indican, rápidamente, desde la cúpula de la CEOE. Recuerdan que el uso de los pluses para amortiguar las subidas salariales "es legal y está aceptada".

Tampoco gusta lo que se quiera el reconocimiento en la negociación colectiva del Observatorio de Márgenes Empresariales que ha puesto en marcha el Gobierno.

En cualquier caso, estas fuentes recuerdan que todavía queda por conocer la posición del Comité de Expertos, que en próximas fechas tiene que determinar horquillas para el SMI de 2026, con IRPF y sin él. Será entonces cuando la patronal opte por una posición firme.

En cualquier caso, está claro que la cuestión fiscal va a traer cola. Este martes la propia Yolanda Díaz admitía que, si finalmente el SMI de 2026 tiene que tributar al IRPF, la subida será "relevante. Es muy injusto fiscalmente que esas rentas salariales en horquilla entre 17.000 y 21.000 euros tributen un tipo marginal igual a los 100.000 euros".

"La vocación del Ministerio es cumplir con la Carta Social Europea", ha añadido, que mandata que el salario mínimo suponga el 60% de los salarios medios, en este caso de los españoles.