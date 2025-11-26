El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Gobierno y funcionarios pactan una subida de sueldo retroactiva del 2,5% este año y una mejora del 11,4% hasta 2028

Según los sindicatos, el pacto recoge el desbloqueo de otras negociaciones del empleo público.

Gobierno y sindicatos pactan una subida salarial global del 11,4% para los funcionarios entre 2025 y 2028, con un incremento retroactivo del 2,5% este año.

El acuerdo incluye desbloquear la jornada de 35 horas, regular el teletrabajo y eliminar la tasa de reposición en la Administración del Estado.

Se prevén mejoras en promoción interna, movilidad, y en los complementos de residencia e insularidad, así como mejores condiciones en jubilación y atención sanitaria.

El pacto cuenta con el respaldo de CSIF y UGT, y prevé reforzar las plantillas de atención al público y reducir la contratación temporal.

El Gobierno y los sindicatos han cerrado, por fin, un acuerdo que incluye una subida salarial global del 11,4% entre 2025 y 2028. El incremento se comenzará a ejecutar este mismo diciembre. Los trabajadores públicos cobrarán un 2,5% más, retroactivo a todo el año. Una paga extra muy inesperada.

En 2026, el incremento salarial pactado es del 1,5%, más un 0,5% adicional si la inflación sube un 1,5%, algo que se da por descontado. En 2027 ocurrirá la subida salarial más contundente, del 4,5%. Finalmente, en 2028 se cerrarán los incrementos pactados con un 2%.

Según indica CSIF en un comunicado, el 0,4% restante vendrá del "efecto arrastre" que tendrán las subidas. "Es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias políticas", asegura el sindicato.

Encuentro entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha mantenido con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

El acuerdo ya cuenta con el visto bueno de CSIF y UGT. No de CCOO, que lo tiene que debatir de forma interna. Salvo catástrofe, los representantes sindicales y Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, escenifican la firma del acuerdo este jueves a las 11:00 horas.

El pacto recoge varios conceptos adicionales. Para empezar, siempre según fuentes sindicales, se va a desbloquear la jornada de las 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración del Estado. Pero hay más.

Función Pública se compromete a eliminar la actual tasa de reposición y a reducir la contratación de personal temporal. También a acortar los plazos de los procesos selectivos en las ofertas de empleo público y que su resolución definitiva no supere el año.

También se ampliará y mejorará la promoción interna y la movilidad. Además, a lo largo de 2026 se revisarán y elevarán los complementos de residencia e insularidad y las indemnizaciones por razón de servicio eliminando las desigualdades entre empleados públicos. También habrán "actualizaciones retributivas del Personal Laboral del
Exterior".

Atención al público

El Gobierno también se ha comprometido a reforzar las plantillas de atención al público, "adecuando retributivamente estos puestos de trabajo". Habría mejoras en jubilación y se reforzará la calidad sanitaria de Muface, Mugeju e Isfas.

Con el acuerdo, la temida huelga de funcionarios de diciembre se desvanece. Y el Gobierno logra algo de paz social dentro de las Administraciones Públicas. Al menos, por ahora.