Gobierno y funcionarios pactan una subida de sueldo retroactiva del 2,5% este año y una mejora del 11,4% hasta 2028

El pacto cuenta con el respaldo de CSIF y UGT, y prevé reforzar las plantillas de atención al público y reducir la contratación temporal.

Se prevén mejoras en promoción interna, movilidad, y en los complementos de residencia e insularidad, así como mejores condiciones en jubilación y atención sanitaria.

El acuerdo incluye desbloquear la jornada de 35 horas, regular el teletrabajo y eliminar la tasa de reposición en la Administración del Estado.

Gobierno y sindicatos pactan una subida salarial global del 11,4% para los funcionarios entre 2025 y 2028, con un incremento retroactivo del 2,5% este año.

El Gobierno y los sindicatos han cerrado, por fin, un acuerdo que incluye una subida salarial global del 11,4% entre 2025 y 2028. El incremento se comenzará a ejecutar este mismo diciembre. Los trabajadores públicos cobrarán un 2,5% más, retroactivo a todo el año. Una paga extra muy inesperada.

En 2026, el incremento salarial pactado es del 1,5%, más un 0,5% adicional si la inflación sube un 1,5%, algo que se da por descontado. En 2027 ocurrirá la subida salarial más contundente, del 4,5%. Finalmente, en 2028 se cerrarán los incrementos pactados con un 2%.

Según indica CSIF en un comunicado, el 0,4% restante vendrá del "efecto arrastre" que tendrán las subidas. "Es el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias políticas", asegura el sindicato.

El acuerdo ya cuenta con el visto bueno de CSIF y UGT. No de CCOO, que lo tiene que debatir de forma interna. Salvo catástrofe, los representantes sindicales y Óscar López, ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, escenifican la firma del acuerdo este jueves a las 11:00 horas.

El pacto recoge varios conceptos adicionales. Para empezar, siempre según fuentes sindicales, se va a desbloquear la jornada de las 35 horas y la regulación del teletrabajo en la Administración del Estado. Pero hay más.

Función Pública se compromete a eliminar la actual tasa de reposición y a reducir la contratación de personal temporal. También a acortar los plazos de los procesos selectivos en las ofertas de empleo público y que su resolución definitiva no supere el año.

También se ampliará y mejorará la promoción interna y la movilidad. Además, a lo largo de 2026 se revisarán y elevarán los complementos de residencia e insularidad y las indemnizaciones por razón de servicio eliminando las desigualdades entre empleados públicos. También habrán "actualizaciones retributivas del Personal Laboral del

Exterior".

Atención al público

El Gobierno también se ha comprometido a reforzar las plantillas de atención al público, "adecuando retributivamente estos puestos de trabajo". Habría mejoras en jubilación y se reforzará la calidad sanitaria de Muface, Mugeju e Isfas.

Con el acuerdo, la temida huelga de funcionarios de diciembre se desvanece. Y el Gobierno logra algo de paz social dentro de las Administraciones Públicas. Al menos, por ahora.