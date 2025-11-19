El Gobierno plantea una subida salarial fija para los funcionarios del 10% entre 2025 y 2028

UGT exige que el acuerdo plurianual garantice el poder adquisitivo de los empleados públicos y advierte que la propuesta actual dificulta la negociación.

Los sindicatos consideran insuficiente la subida, calificándola de "inaceptable" y amenazan con retomar la huelga general en las Administraciones Públicas si no se mejora la oferta.

La propuesta incluye también revisar la tasa de reposición de plantillas y mejorar la calidad de los servicios públicos y la relación con la ciudadanía.

El Gobierno propone una subida salarial fija del 10% para los empleados públicos entre 2025 y 2028, según informan los sindicatos.

El Gobierno ha planteado una subida salarial fija para los empleados públicos del 10% para el periodo de 2025 a 2028, según ha informado CSIF en declaraciones a los medios.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha mantenido esta mañana una reunión con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo en el sector público para los próximos años, después de que el anterior caducara en 2024.

En la última reunión, el Gobierno se mostró dispuesto a revisar la tasa de reposición de las plantillas de la Administración ante los sindicatos de Función Pública, que han instado al Ejecutivo a que elimine todas las restricciones a la reposición de efectivos.

Función Pública se ha comprometido a estudiar los planteamientos realizados por las organizaciones sindicales y les ha emplazado a una nueva reunión mañana 20 de noviembre.

El Ministerio ha detallado que "el acuerdo marco que se está negociando contempla, entre sus objetivos, unos servicios públicos de mayor calidad y la mejora de la relación entre los ciudadanos y la Administración".

Respuesta de los sindicatos

Cabe recordar que en las anteriores reuniones se ha avanzado en el bloque del empleo público, como en la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y servicios públicos, la igualdad y la no discriminación, y en unas condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables.

La propuesta no encaja entre los sindicatos. "Este incremento es del todo inaceptable y supone un insulto a las empleadas y empleados públicos", afirman desde CCOO.

"Si no hay una propuesta económica justa y el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, se retomará la huelga general en las Administraciones Públicas en el mes de diciembre", avisan.

Por su parte, en UGT consideran que el porcentaje ofrecido por el Gobierno "complica la negociación" y ha avisado de que para el sindicato el acuerdo plurianual debe "garantizar el poder adquisitivo". "No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero".