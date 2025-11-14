El 10% de los asalariados españoles, casi dos millones de personas, cobra menos de 1.070 euros brutos al mes

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elaborado una estimación salarial a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Según esta información, el salario medio mensual subió un 5% el año pasado, hasta los 2.385,6 euros mensuales brutos. Sin embargo, también indica que casi dos millones de españoles cobran un sueldo bruto menos de 1.070 euros al mes brutos.

Concretamente, el ente indica que 1,84 millones de asalariados, el 10% del total, percibieron un salario bruto inferior a los 1.068,9 euros al mes.

Según los datos del INE, las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores con menor antigüedad en las empresas y los contratados temporalmente presentan los salarios más bajos.

Según los datos de Estadística, el 40% de los asalariados (7,3 millones de trabajadores) ganaron entre 1.582,2 y 2.659,8 euros brutos al mes en 2024. El 30% (5,5 millones de asalariados) obtuvo remuneraciones de al menos 2.659,8 euros mensuales y el otro 30% restante (otros 5,5 millones de asalariados) cobró un sueldo inferior a 1.582,2 euros al mes.

Estadística toma para sus datos al salario mensual del empleo principal bruto (incluyendo retenciones en el IRPF y cotizaciones) y añade criterios convencionales en relación con casos especiales. Así, las pagas extras y otros complementos anuales son considerados en la definición, dividiendo su cantidad por 12. También se incluyen los pagos por horas extras regulares, propinas y comisiones.

Para elaborar esta estadística, el INE ordena a todos los asalariados (18,4 millones de personas durante el pasado año) según la cuantía del salario mensual percibido y los divide en 10 grupos iguales, con el 10% de los trabajadores en cada grupo.

Como resultado, el salario mediano, que divide al total de los trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, se situó en 2024 en un nuevo máximo de 2.001,4 euros brutos mensuales, un 3,4% más que en el año anterior (65,9 euros más).

Temporales y fijos

Por otro lado, los asalariados con contrato temporal presentaron en 2024 un sueldo medio de 1.872,7 euros al mes, frente a los 2.484,5 euros de los indefinidos.

Entre los factores que explican esta desigualdad salarial entre temporales y fijos se encuentra el nivel educativo más alto de los contratados indefinidos y el mayor peso de los contratos temporales en ramas de actividad con carácter estacional y remuneraciones más bajas.

En las mujeres, casi cuatro de cada diez percibió un sueldo inferior a 1.582,2 euros mensuales, frente a uno de cada cinco varones. Además, el 33,7% de los varones ingresó 2.659,8 euros o más en 2024, frente al 26,1% de las mujeres.

Así, el salario medio de las mujeres se situó en 2024 en 2.163,2 euros al mes (100 euros más que en 2023), frente a los 2.593 euros percibidos por los hombres (125,1 euros más que el año anterior). Según el INE, entre las razones que explican esta diferencia salarial por sexos está que las mujeres trabajan más en jornadas a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad peor remuneradas.

Jóvenes

Entre los jóvenes menores de 25 años, el salario medio bruto alcanzó en 2024 los 1.372,8 euros mensuales, cifra que se ha reducido en 14,6 euros respecto a 2023. El de los jóvenes de 16 a 24 años es el único grupo de edad donde se redujo el sueldo medio en 2024 en relación al año anterior.

Más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años, el 51% (631.900 jóvenes), ganaron menos de 1.392,7 euros brutos al mes en 2024 y uno de cada tres, el 33,4%, cobraron menos de 1.068,9 euros.

Por otro lado, los trabajadores de las Administraciones tuvieron un salario medio bruto mensual de 3.328,6 euros al mes, frente a los 2.424,4 euros que se cobraron en el sector privado. Son, respectivamente, 204,2 euros y 90,3 euros más que en 2023.

Esta mayor concentración de salarios altos en el sector público se debe al mayor porcentaje de asalariados con estudios superiores, el tipo de ocupación desempeñado, el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad.