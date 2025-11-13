La web para evaluar los riesgos laborales de las empleadas de hogar, caída: Trabajo culpa a un "ataque malicioso"

Este viernes entra en vigor la normativa por la que las personas que contraten trabajadoras del hogar tienen que haber evaluado los riesgos laborales a los que se pueden enfrentar estas empleadas en sus entornos de trabajo. Sin embargo, la herramienta web para poder hacerlo lleva caída todo este jueves.

Se trata de Prevencion10.es, site que el Ministerio de Trabajo había habilitado para permitir el reforzamiento de la prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar. Pero el departamento admite que la herramienta, ahora mismo, no funciona y culpa a un ciberataque.

Concretamente, a través de redes sociales, el departamento admite que Prevencion10.es "está sufriendo una caída del servicio que se identificó como una sobrecarga y que, finalmente, hemos confirmado que se trata de un ataque malicioso".

‼️Información sobre https://t.co/OEWX8YgEnM para la evaluación de la Prevención de Riesgos Laborales de las Empleadas del Hogar:



👉 Está sufriendo una caída del servicio que se identificó como una sobrecarga y que, finalmente, hemos confirmado que se trata un ataque malicioso. — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) November 13, 2025

"Estamos trabajando para restablecerla lo antes posible", añade el departamento.

Cabe recordar que dicha evaluación de riesgos laborales es una obligación recogida en la legislación. La idea es que Prevencion10.es permita a los empleadores elaborar un documento oficial de evaluación de riesgos laborales, con las características del domicilio y las tareas desempeñadas.

El empleador tiene la obligación de entregar una copia de la evaluación al trabajador, informándole de los riesgos detectados y de las medidas adoptadas para prevenirlos.

El plazo máximo para completar este trámite finaliza el 14 de noviembre, este mismo viernes. Si no, los empleadores se pueden ver sometidos a sanciones que partirían de los 2.451 euros y podrían llegar a los 49.000.