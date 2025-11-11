El TJUE tumba el núcleo duro de la directiva europea para reforzar el poder de compra de los salarios mínimos

La directiva no obliga a fijar un salario mínimo armonizado ni afecta a países donde el SMI depende solo de la negociación colectiva.

La sentencia elimina los criterios comunes para fijar y actualizar el salario mínimo, así como la disposición que impedía rebajarlo cuando está indexado automáticamente.

El fallo sostiene que la directiva supone una injerencia directa en la fijación de remuneraciones, competencia exclusiva de los Estados miembros.

El Tribunal de Justicia de la UE ha anulado el núcleo central de la directiva europea que buscaba reforzar el poder de compra de los salarios mínimos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tumbado este martes el núcleo duro de la directiva comunitaria aprobada en 2022 cuyo objetivo es garantizar que el salario mínimo (SMI) alcance un nivel suficiente para garantizar una vida digna a los trabajadores en todos los Estados miembros.

El fallo sostiene que el pilar central de esta directiva implica en la práctica armonizar elementos clave de los salarios mínimos y por ello supone una “injerencia directa” en la fijación de las remuneraciones, una competencia que no corresponde a la Unión.

El TJUE da así la razón en buena parte a Dinamarca, que reclamó la anulación íntegra de la directiva al considerar que también interfiere en los derechos de asociación y sindicación, que según los Tratados son de competencia nacional. Durante el procedimiento en Luxemburgo, el Gobierno danés contó con el apoyo de Suecia.

La sentencia de este martes no anula la totalidad de la directiva, pero sí su artículo central, que es el que establece algunos de los criterios que deben tener en cuenta los Estados miembros que cuentan con salario mínimo a la hora de fijar y actualizar el SMI.

Estos criterios incluyen al menos el poder adquisitivo de los salarios mínimos legales, teniendo en cuenta el coste de la vida, la cuantía general de los salarios y su distribución, la tasa de crecimiento de los salarios y los niveles y la evolución de la productividad nacional a largo plazo.

El TJUE ha anulado además la disposición que impide rebajar los salarios mínimos cuando están sujetos a una indexación automática.

En ambos casos, los jueces consideran que "la directiva supone una armonización de una parte de los elementos constitutivos de los salarios mínimos legales y, por consiguiente, una injerencia directa en la determinación de las remuneraciones".

"En consecuencia, el Tribunal de Justicia anula las disposiciones de la Directiva que suponen estas injerencias directas del derecho de la Unión en la determinación de las remuneraciones, que, por ello, están fuera de la competencia legislativa de la Unión", según explica el comunicado difundido por Luxemburgo.

El TJUE desestima el recurso de Dinamarca en todo lo demás. En particular, el fallo concluye que la directiva no supone una injerencia directa del derecho de la Unión en el derecho de asociación y sindicación, como sostenía Copenhague.

Luxemburgo rechaza asimismo el motivo de Dinamarca basado en que la directiva fue adoptada sobre una base jurídica errónea.

La directiva en cuestión no fija un SMI armonizado, ni contempla siquiera umbrales comunes obligatorios debido a las brutales diferencias entre los Estados miembros. Los salarios mínimos mensuales en la UE oscilan desde 551 euros en Bulgaria hasta 2.704 euros en Luxemburgo. España está en la parte media de la tabla con un SMI de 1.381 euros en 12 pagas.

En cinco Estados miembros (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Italia, Austria), no existe un salario mínimo fijado por ley, sino que éste depende exclusivamente de la negociación colectiva. La directiva ni siquiera fuerza a estos países a modificar su legislación.

De hecho, la norma sólo obliga a los Estados miembros a establecer criterios claros y estables a la hora de fijar el SMI y a revisarlo de forma regular, reforzando el papel de la negociación colectiva. La sentencia del TJUE la vacía todavía más de contenido al anular la reducida lista de criterios comunes.