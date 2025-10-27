Lorenzo Amor (ATA) "Los autónomos cotizamos por un Ferrari y recibimos prestaciones de un Panda"

ATA aboga por equiparar la protección social de autónomos con otros trabajadores y corregir errores en la regularización de 2023.

ATA busca un acuerdo con el Ministerio de Inclusión para ajustar las cotizaciones de autónomos, supeditado a no alterar las cuotas actuales, salvo para reducir el tramo más bajo.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, critica que los autónomos cotizan como si tuvieran un Ferrari, pero reciben prestaciones de un Panda.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado este lunes que desde su organización van a trabajar para que pueda haber un acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las cotizaciones de los autónomos para el próximo año.

Pero también ha afirmado que dicho acuerdo estará "supeditado a que no se toquen las cuotas que se han puesto encima de la mesa". "Y si acaso, bajar el tramo más bajo", ha indicado.

Durante su intervención en los premios de ATA, ha afirmado que los autónomos defienden un sistema de cotización por ingresos reales, pero también que "sea justo. Que quien menos ingresa, pague menos. Y aquellos que tengan más ingresos tengan que pagar algo más".

Ha recordado que "este sistema se implantó en el año 2023, y tiene errores que hay que arreglar. No nos pongan horizontes. Los autónomos ya cotizan bastante. Cotizamos por un Ferrari y recibimos prestaciones de un Panda. Nosotros hemos cumplido", ha subrayado.

Por otro lado, el también vicepresidente de la CEOE ha afirmado que se "equivocan" aquellos que piensan que el déficit de la Seguridad Social se solventa con que los autónomos coticen más. "Porque no se va a acabar el déficit cotizando más", ha enfatizado.

Según Amor, España deberá revisar en algún momento su nivel de gasto, porque lo que sí sube todos los años es el ingreso en cotizaciones y no baja ningún año el pago de prestaciones.

"Y digo esto porque a aquellos que les preocupa tanto el déficit que generan los autónomos en Seguridad Social tendrían que estar más preocupados de esos 33.000 millones que genera a la Seguridad Social y a las empresas el absentismo en nuestro país. Que eso sí que se ha disparado. No el déficit del régimen de autónomos", ha indicado.

Lorenzo Amor ha señalado, durante la ceremonia de entrega de los Premios Autónomos del Año organizada por ATA cada año, que también van a defender en la mesa de negociación que se equipare la protección social de los autónomos con el resto de trabajadores y que se solucionen los "errores" en la regularización del año 2023.

Asimismo, ATA está defendido que los familiares de autónomos puedan seguir cotizando como lo hacían en el año 2022 y que ningún autónomo que esté en pluriactividad cotice por encima de la base máxima de cotización del sistema de Seguridad Social, como hacen los pluriempleados. La organización defiende también que los autónomos cuando reciban la notificación de la regularización, puedan reclamar si hay algún tipo de error.

"Dejen a los autónomos ser autónomos. Dejen de pensar por nosotros. Dejen que nos organicemos la vida. Preocúpense de no poner más trabas y más piedras en nuestro camino", ha reiterado Amor durante la entrega de los premios, que ha contado con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

El presidente de ATA, que ha acusado al Gobierno de "voracidad recaudatoria" contra los autónomos y de "machacarlos a impuestos, cotizaciones y trabas", ha asegurado que más de la mitad de lo que recauda cada año la Seguridad Social "sale del bolsillo" de los autónomos.