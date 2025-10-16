Amor (ATA) exige que las cuotas a los autónomos suban sólo el IPC y acceder a más medidas de "protección social"

Amor critica la falta de evaluación del sistema actual de cuotas antes de abrir nuevas negociaciones, señalando errores persistentes en la gestión.

La relación entre los autónomos y el Gobierno se ha puesto al rojo vivo. La propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para elevar las cuotas que pagan ha generado un vivo rechazo en los colectivos de trabajadores por cuenta propia, en los partidos políticos e incluso en el seno del Gobierno de coalición.

Entre los que rechazan la medida está Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE. En conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, avisa al Gobierno de que el colectivo al que representa no aceptará la proposición del equipo de Elma Saiz.

Como mucho, sólo estarían dispuestos a que se "prorrogaran" las actuales cuotas que ya hoy los autónomos pagan, aplicando subidas anuales equivalentes a la marcha de los precios. Es decir, del IPC. Y siempre y cuando se les dé acceso a más medidas de "protección social" que ya tienen los asalariados.

Amor niega las palabras de Elma Saiz de que la propuesta del Gobierno forme parte de la filosofía de lo que se acordó y se votó en el Congreso en 2022. "Estas subidas de cuotas, estas cifras, no se pactaron, ni nada parecido".

Pese a que el Gobierno alega que la subida de las cuotas busca completar la cotización por ingresos reales de los autónomos, el presidente de ATA niega esta idea. "El sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales ya está desplegado", tanto para los trabajadores por cuenta propia que menos cobran como para aquellos que están sometidos a la base máxima, según sus rendimientos netos.

"Ni la cuantía de cada cuota correspondiente a cada tramo a partir del 2025 ni cuánto corresponderá pagar a cada autónomo en 2032 se acordó en el marco del Diálogo Social", añade.

En el actual escenario, Amor explica la posición de ATA: sólo aceptará prorrogar las cuotas actuales con incrementos según el IPC anual. Y siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones adicionales. Entre ellas, que este colectivo tenga acceso a determinadas "medidas de protección social" que a día de hoy, en comparación con los asalariados, tienen vetadas o en las que el acceso es incompleto.

Prestaciones

El presidente de ATA se refiere, concretamente, a prestaciones de la Seguridad Social como el subsidio para mayores de 52 años y los permisos por lactancia y por fallecimiento de un familiar.

También reclama fórmulas que sirvan para compensar las "lagunas de cotización" (periodos sin cotizar) que pueden sufrir los autónomos a la hora de calcularse su pensión, como ya ocurre con los asalariados.

Así las cosas, "la cotización por ingresos reales ya está implantada para los autónomos", insiste. "Pero no hay implantación social".

Por otro lado, el presidente de ATA avisa de que entre sus condiciones también está resolver "todos los errores que está cometiendo la Seguridad Social en la regularización de las cuotas de los autónomos".

Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE:

Un proceso en el que, avisa, la Administración ha ejecutado "embargos" a varios trabajadores por cuenta propia que no eran conscientes de tener que regularizar sus cuotas a la Seguridad Social. ¿La razón? No habían recibido el correspondiente aviso de la Seguridad Social.

En cualquier caso, el vicepresidente de la CEOE pone en tela de juicio la negociación que se acaba de abrir. "Antes, tendríamos que haber evaluado cómo está funcionando el actual sistema de cuotas". Algo que no se ha hecho "pese a que ha habido un montón de errores", como los reseñados.

Respecto a la actual propuesta de futuras cuotas, Amor insiste en que, como mucho, el Gobierno "quiere ingresar 6.000 millones de euros más al año". Sin embargo, la apuesta de Elma Saiz parece haber caído en saco roto. "Le ha dado la espalda todo el mundo".