Saiz, sobre subir las cuotas de los autónomos: "La propuesta del Gobierno sirve para hacer lo que ya se acordó y se votó"

Las claves nuevo Generado con IA Elma Saiz, ministra de Inclusión, pide "tranquilidad" respecto a la propuesta de elevar las cuotas de autónomos a partir de 2026, subrayando que es un acuerdo ya votado. La propuesta busca que los autónomos coticen por ingresos reales, un acuerdo apoyado por el PP en 2022 y ratificado en ley. El objetivo es aumentar la protección de los autónomos y reducir la brecha con asalariados, además de mejorar condiciones de cese de actividad y equiparar permisos de paternidad y maternidad.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido "tranquilidad" y "sosiego" con la propuesta para elevar la cuota de los autónomos a partir de 2026 porque sólo se ha presentado a los sindicatos y a la patronal en la mesa del diálogo social y necesita de "reflexión".

Eso sí, también ha afirmado que la propuesta que el Gobierno ha planteado está de acuerdo con "lo que ya se acordó y se votó".

La ministra se refiere a cuando, en 2022, autónomos, sindicatos y patronal "firmaron un acuerdo para cotizar por ingresos reales, es decir, por lo que cobran. Un acuerdo que se ratificó en una ley, que por cierto salió gracias a los votos a favor del PP".

En este sentido, Saiz ha asegurado que lo puesto sobre la mesa supondrá "aumentar la protección y reducir la brecha de los autónomos con el resto de los asalariados".

Con todo, en el Congreso ha reclamado paciencia para una medida que se está comenzando a negociar. "Pido tranquilidad y sosiego, todas las reformas que están encima de la mesa del Diálogo Social requieren de una reflexión y de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo desde el Ministerio".

Asimismo, la ministra ha recordado, en declaraciones a los medios de comunicación, que la propuesta de su departamento no sólo implica una subida de las cuotas. También busca las vías para mejorar las condiciones del cese de actividad de personas que trabajan por cuenta propia y se equiparan los permisos de paternidad y maternidad.