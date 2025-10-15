La grieta en el Gobierno se extiende a las cotizaciones de los autónomos: Sumar critica la subida tras el plante en vivienda

Yolanda Díaz critica la falta de comunicación previa sobre la medida y defiende un enfoque más progresivo basado en ingresos reales.

La propuesta del Ministerio de Inclusión busca igualar las cuotas de autónomos con asalariados en tres años, con aumentos significativos para los que menos ganan.

El Gobierno enfrenta tensiones internas por la propuesta de aumentar las cuotas de los autónomos, con Sumar oponiéndose a la medida.

Este mismo martes, los ministros del PSOE y Sumar pactaron un texto para introducir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución. Sin embargo, la tónica general en el seno del Gobierno no es esta. El conflicto entre departamentos es habitual y el incremento de las cuotas que los autónomos pagan a la Seguridad Social que ha propuesto Elma Saiz ha desatado una nueva guerra.

Los de Yolanda Díaz rechazan la medida. Fuentes de los ministerios de Sumar corroboran el nuevo conflicto. De hecho, denuncian no haber tenido conocimiento, previamente, de la propuesta que manejaba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cabe recordar que la idea del departamento socialista es elevar de manera progresiva durante los próximos tres años lo que pagan los trabajadores por cuenta ajena a la Seguridad Social por sus cotizaciones, de manera que poco a poco aporten lo mismo que los asalariados.

Con los números de la Seguridad Social, esto significa que los autónomos que menos rendimientos netos tienen (menos de 8.040 euros al año) tendrán que pagar un 8,7% más para 2028 (3.025 euros anuales).

Mientras, aquellos trabajadores por cuenta propia que más facturan (más de 72.000 euros anuales) deberán abonar un 105% más (14.504,76 euros).

"He conocido la propuesta por los medios de comunicación", decía Yolanda Díaz en una entrevista en La Sexta este martes. "No he tenido ocasión de hablar con los agentes sociales, desconozco su posición oficial".

Sin embargo, sí dejaba claro que "si la propuesta que se maneja desde el PSOE es esta - refiriéndose a la que han publicado los medios, entre ellos EL ESPAÑOL-Invertia-, desde Sumar no la compartimos. Hay que avanzar en una propuesta que vaya ligada a los ingresos reales y que la progresividad vaya por arriba", decía, criticando particularmente que se aumente lo que pagan los autónomos que menos facturan.

Otros portavoces de Sumar también han ido en la misma dirección. Verónica Martínez Barbero, voz del partido de Yolanda Díaz en el Congreso, ha dicho que la propuesta de Elma Saiz es un "problema" y "poco progresiva".

"Tenemos que cuidar a los pequeños autónomos y sobre todo a aquellos que empiezan a emprender, a los que cobran menos", defendía.

A ella se sumaba Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar. Remarcaba que la propuesta "no es justa" porque exige pagar más a aquellos que menos dinero ingresan. De hecho, invitaba a Saiz a pensarse "dos veces" sus propuestas antes de hacerlas.

Así las cosas, más allá de este enfrentamiento en el seno de la coalición, parece que la subida de las cuotas de los autónomos nace muerta. Este cambio, el PSOE tendría que sacarlo con una ley y con un decreto-ley y ya son varios grupos los que se oponen a la medida.

Autònoms i treballadors/es no es mereixen viure escanyats. Cal un repartiment més just de la riquesa, i un nou finançament és clau per aconseguir-ho. El creixement de l’economia catalana s’ha de notar a totes les butxaques del país. pic.twitter.com/bzsPCUdfET — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 14, 2025

No se trata sólo de Sumar, sino también de Junts, como ya adelantó este periódico, y ERC. Su líder, Oriol Junqueras, ha objetado que los autónomos no se merecen "vivir estrangulados". Y a ellos hay que sumar la oposición esperada por parte de PP y Vox.

Los conflictos se acumulan en el Gobierno. El caso de las cuotas de autónomos se suma a la cumbre que los ministros de Sumar celebraron este lunes para reclamar medidas más agresivas en el campo de la vivienda.

Concretamente, exigen congelar los alquileres durante tres años y aplicar más impuestos sobre las rentas altas que tengan cuatro o más casas. Esta fue su respuesta ante el trasvase de territorios del Ministerio de Interior (antiguas cárceles) al de Vivienda para construir, precisamente, vivienda pública.

También se avecinan curvas en el caso de la ampliación de los permisos de defunción de dos a 10 días, que anunció Díaz la semana pasada. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo anunció la medida por su cuenta y riesgo en un anuncio informativo.

No se había informado de ello al resto del Gobierno. Carlos Cuerpo ya ha avisado de que se contará con las empresas a la hora de abordar este cambio.