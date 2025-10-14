Los sindicatos inician el próximo 30 de octubre una campaña de movilizaciones por los salarios de los funcionarios

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

Las claves nuevo Generado con IA Los sindicatos CCOO, UGT y CSIF comenzarán movilizaciones el 30 de octubre para exigir un nuevo acuerdo salarial para funcionarios. Las movilizaciones se realizarán en subdelegaciones de Gobierno en toda España y culminarán en noviembre con una gran protesta en Madrid. Los sindicatos critican al Gobierno por no abrir una mesa de negociación y advierten de una posible huelga en las Administraciones Públicas. El Gobierno adeuda 1.860 millones de euros a los empleados públicos en los últimos diez meses, según denuncian los sindicatos.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF iniciarán el próximo 30 de octubre su calendario de movilizaciones en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias de España y en Madrid en las puertas del Ministerio de Función Pública para exigir un nuevo acuerdo salarial y han avisado de que aumentarán "la presión" y "la tensión".

Así lo han indicado el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, este martes en rueda de prensa.

Palazzo ha indicado que esta campaña de movilizaciones será "ascendente" y en noviembre se irá a una "gran movilización" en Madrid.

Asimismo, ha recalcado que desde las organizaciones sindicales no descartan "ningún escenario" hasta que el Gobierno no abra una mesa de negociación, que ponga encima de la mesa una cifra de aumento para los empleados públicos y aborde un nuevo acuerdo marco que sujete salarios.

"Pedimos un nuevo acuerdo donde tiene que haber índices que se manejen en esa subida salarial, qué revisión y qué cláusulas de revisión tiene que haber para que no se pierda poder adquisitivo", ha expuesto, por su lado, Isabel Araque.

"El Gobierno, Carlos Cuerpo, lo dijo claramente, España va a todo gas a nivel económico. Ha subido la recaudación en este país tanto por impuestos directos como indirectos más de un 7%. No hay problemas para gestionar este país, aunque no se aprueben Presupuestos Generales. ¿Qué está pasando? Si los sindicatos, que formamos parte de la mesa de negociación, pese a todo lo que están anunciando los ministros y las ministras, no sabemos hoy por qué no se desbloquea una mesa", ha añadido.

Por su lado, Miguel Borra ha asegurado que el ministro de Función Pública, Óscar López, "ningunea" el diálogo social y que el Gobierno "maltrata" a los empleados públicos debiéndoles dinero, en concreto, 1.860 millones de euros "sólo en estos últimos diez meses".

"El Gobierno, que sepa que tiene poco tiempo para conseguir un acuerdo, de lo contrario tendrá sobre la mesa la primera huelga en las Administraciones Públicas de la era de Pedro Sánchez", ha avisado.