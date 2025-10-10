Yolanda Díaz no informó a los ministros del PSOE de su plan para ampliar permisos laborales antes de anunciarlo

CCOO y UGT apoyan la medida pero exigen participación en su desarrollo a través de la negociación tripartita.

El anuncio generó críticas de la patronal y tensiones con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El plan propone extender el permiso por fallecimiento a 10 días y crear uno nuevo por cuidados paliativos.

Yolanda Díaz anunció la ampliación de permisos laborales sin informar a los ministros del PSOE ni a agentes sociales.

La propuesta de Yolanda Díaz de ampliar el permiso por fallecimiento y de crear uno nuevo por cuidados paliativos ha cogido con el pie cambiado a todo el mundo. Y no sólo a los agentes sociales (patronal y sindicatos), sino también a sus compañeros del Consejo de Ministros. Unos socios forzosos, por cierto, si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo quiere sacar estas medidas adelante.

Según ha podido saber este periódico, Díaz y su equipo no informaron al resto de los ministerios sobre el anuncio que planeaba hacer durante el desayuno informativo que protagonizó este jueves en Madrid: una importante ampliación de los permisos laborales.

Concretamente, el plan de Trabajo pasa por multiplicar por cinco los días de permiso retribuido por fallecimiento de un familiar cercano, de manera que se amplíen hasta los 10 días.

"Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija. Nadie puede hacerlo bien. Nadie", decía la ministra, que también anunciaba la creación de un permiso por cuidados paliativos de un familiar.

Propuestas que no son menores, puesto que requieren un proyecto de ley o de un real decreto-ley, que tiene que contar con el aval del Congreso. Y del Consejo de Ministros antes, claro.

Pese a ello, sus compañeros ignoraban los planes de Díaz. Entre ellos, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresas, al que el anuncio sorprendió en Luxemburgo, donde viajó con motivo del Ecofin.

Cuerpo eludió responder preguntas sobre si conocía el anuncio antes de que Díaz lo hiciese. Con todo, y dada la actual tensión entre Trabajo y la patronal CEOE, sí que afirmó que los cambios que se vengan se harán junto a las empresas.

"Tenemos que encontrar una forma equilibrada de seguir hacia delante que tenga en cuenta también, por supuesto, a las empresas y la capacidad que tienen de seguir avanzando en este círculo virtuoso que estamos encontrando, y conquistar derechos y seguir siendo capaces de crecer de manera significativa", detallaba.

Todo apunta, por estas declaraciones, a que Díaz y Cuerpo (Trabajo y Economía) volverán a enfrentarse por una medida laboral, una tónica habitual entre estos ministerios. Los más recientes y sonados estuvieron causados por la reducción de jornada, la subida del salario mínimo interprofesional y la reforma del subsidio de desempleo. Especialmente cruento, en este último caso.

Del anuncio de Díaz tampoco sabían nada los agentes sociales. Es decir, la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.

Antonio Garamendi, presidente de la patronal, ha tenido varios enfrentamientos dialécticos con Díaz durante las últimas semanas. El anuncio de la vicepresidenta ha provocado otro más.

Ocurrencias

"Yo pediría un permiso para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. Cada día es una ocurrencia nueva. Ahora vamos a ver qué significa", cargó Garamendi.

"¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien, queda guay hoy a la mañana que tenía un desayuno y lo suelto. ¿Dónde está el informe económico?", dejó caer, consultado por la prensa.

Además, consideró que el anuncio, sin avisar antes a los agentes sociales, es un "menosprecio" al diálogo con ellos. "No son las formas".

Curiosamente, en esto, Díaz ha recibido el apoyo de un ministro del PSOE. Óscar Puente, responsable de Transportes, criticó a Garamendi por sus críticas y tildó la visión de la patronal de "arcaica".

Anticuada

"Creo que la patronal lo que trasluce a través de este tipo de mensajes es una visión muy anticuada de las relaciones laborales del mundo de hoy", afirmaba durante una entrevista ofrecida al programa 'Malas Lenguas' de La 2.

Por su parte, CCOO y UGT han celebrado el anuncio. Pero han reclamado saber más de la medida y que haya participación de los agentes sociales en su elaboración.

"Sólo a través de la negociación tripartita se podrá garantizar que el cambio legislativo responda al equilibrio y consenso que caracteriza a las reformas del Estatuto de los Trabajadores", indica UGT en un comunicado.