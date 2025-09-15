El nuevo registro horario reducirá el tiempo efectivo de trabajo más que la rebaja de jornada, según el Gobierno

La reducción de jornada a 37,5 horas semanales fue rechazada por el Congreso, donde los grupos se negaron incluso a debatir esta medida. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ya tiene en marcha el real decreto para crear un registro horario telemático, digital y no manipulable.

Se trata de una medida con la que los de Yolanda Díaz quieren reforzar el cumplimiento del registro horario y reducir el tiempo efectivo de trabajo incluso más que con el proyecto legislativo bloqueado por al Cámara Baja.

¿Por qué? Fuentes del departamento alegan en España hay un incumplimiento "potente" de la jornada de trabajo por parte de las empresas.

Las sanciones no disuaden a las empresas, que no cumplen con los registros y fuerzan a los trabajadores a cumplir horas extra sin computar, siempre según la interpretación de Trabajo. "No hay control".

Por ello, en Trabajo interpretan que lograr un registro de jornada "fiable, no alterable y constatable" generará "una rebaja de las jornadas de trabajo efectivas".

En el departamento aclaran que el texto del futuro real decreto (que se espera que pase por el Consejo de Ministros antes de que acabe 2025) tendrá en cuenta las especificidades de determinados sectores productivos, para los que se harán las adaptaciones precisas.

Por otro lado, dados los problemas técnicos que este registro de jornada digital puede ocasionar a pymes y micropymes, el departamento abre la puerta a ayudas de acompañamiento e incluso a desarrollar una app en la que los trabajadores dejen constancia de sus horas y que sea accesible a la Inspección.

Cabe recordar que el objetivo de esta medida es que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda acceder a esta información de manera remota y prácticamente automática en cualquier momento. Es posible aprobarla como real decreto, es decir, sin requerir el respaldo del Congreso.

Sin embargo, lo que no será posible es elevar la cuantía de las sanciones, como tenía previsto el Ministerio cuando esta medida formaba parte del proyecto de ley.

Desde Trabajo, afirman que el real decreto observará todas las cautelas a las que obliga la actual legislación de protección de datos.

Con todo, dan por hecho que la CEOE va a impugnar el reglamento cuando sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, recuerdan que el real decreto, aunque no pase por el Congreso, va a tener revisiones previas, como las que ejecute el Consejo de Estado.