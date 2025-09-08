CCOO y UGT se movilizarán frente al Congreso durante la votación de la reducción de la jornada laboral

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han anunciado que convocarán movilizaciones en toda España este miércoles con motivo de la votación de las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, en el Congreso.

La concentración que se celebrará en Madrid, por la tarde, será la más significativa. Tendrá lugar en la plaza de las Cortes, frente al Congreso. El objetivo es que se celebre al mismo tiempo que las votaciones, según han indicado Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Los sindicalistas han explicado, en una rueda de prensa conjunta, que todavía se está trabajando en las protestas, ya que el calendario de votación "no estaba previsto".

"Queremos pedir a los trabajadores que se muevan de manera militante para conseguir el objetivo", ha expuesto Álvarez. El líder de UGT ha expuesto que casi 12 millones de personas trabajadoras verán reducida "en mayor o menor cuantía" su jornada en función de sus convenios colectivos".

Sobre la cuestión, Sordo ha criticado a las formaciones políticas (PP, Vox y Junts) que, con las tres enmiendas a la totalidad, se busca borrar de un "plumazo" un proyecto de ley destinado a mejorar la vida de 12 millones de personas trabajadoras.

Tanto Sordo como Álvarez han considerado que, si prosperan estas enmiendas, los partidos están "secuestrando" y "hurtando" el debate parlamentario sobre la medida.

"Da la impresión de que hay grupos políticos que quieren quitarse el debate de la reducción de jornada porque saben que su posición es muy impopular, incluso entre su electorado. En vez de discutir en sede parlamentaria, en vez de deliberar democráticamente sobre los pros y los contras de modificar la jornada laboral, prefieren una enmienda a la totalidad", ha añadido Sordo.

En cualquier caso, ambos han insistido en que, si el proyecto de ley decae, instarán al Ministerio de Trabajo a volver a presentar un proyecto de ley con la reducción de jornada a 37,5 horas semanales al Congreso. Y a que el control horario, que ahora mismo está recogido en el texto que se votará el miércoles, se tramite mediante un proyecto de ley.