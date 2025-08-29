"Con ese vestido vas a vender más": despiden a un lotero por sus comentarios obscenos a dos dependientas yendo ebrio

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado el despido disciplinario de un lotero de la ONCE que, tras beber alcohol, lanzó comentarios sexistas a dos dependientas que trabajaban cerca de él. Así consta en una sentencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

En ella se relata que el lotero fue denunciado por dos trabajadoras de la tienda de telefonía que está al lado de su punto de venta. Todo ello, en un centro comercial de Errentería.

De hecho, una de las dos mujeres se tuvo que poner en contacto con la ONCE para informar de ese "acoso constante".

La carta de despido que recibió el trabajador en 2024 relataba que el empleado había proferido las siguientes expresiones: "Ojalá yo tuviera treinta años menos para enseñaros qué es lo que os deberían de dar", "¡Qué bien te queda ese vestido! Así vas a vender mucho más", "No te propongo nada debido a la diferencia de edad que hay entre tú y yo" o "Me he hecho una paja pensando en ti y en tu novia, mientras pensaba que estabais follando".

La misiva también indica que el trabajador balbuceaba delante de ambas mujeres "a causa del consumo de alcohol". "Suele beber cerveza dentro del puesto de venta", le reprochaba la ONCE en su carta.

El empleado también propuso a las mujeres intimar fuera del puesto de trabajo. Les propuso salir de fiesta. "Yo lo pago todo, tanto alcohol como drogas", les dijo.

Ante una comisión disciplinaria de la ONCE, el trabajador admitió íntegramente lo relatado en la carta. "Cuando consumo alcohol me convierte en un monstruo", reconoció, antes de cifrar en "varias" las cervezas que consume a diario en horas de trabajo.

Denuncias en la Ertzaintza

Al poco, la ONCE tuvo conocimiento de las denuncias presentadas ante la Ertzaintza de Errentería por parte de las dependientas de la tienda de telefonía.

Ante lo que calificó de "faltas muy graves", la ONCE despidió al trabajador de forma disciplinaria, lo que le impide recibir una indemnización.

Sin embargo, el empleado recurrió a la vía judicial. En un primer momento, un Juzgado de lo Social dio la razón a la empresa. Ahora, el TSJPV hace lo mismo y ratifica aquel primer fallo.

En su sentencia, el tribunal rechaza aminorar, como pretendía el lotero, la gravedad de su comportamiento y, con ello, reducir su sanción.

"Ni que decir tiene que el empleo de la violencia verbal, con independencia de su intensidad, pero en expresiones desproporcionadas, que tienen como contestación la denuncia de las trabajadoras de otra empresa o del público en general, suponen, a todas luces, una exigencia de reconducción de tal conducta", razona el TSJ vasco.

Los magistrados de la Sala Social consideran que, "en evitación de los comportamientos que, por su gravedad, no permiten aplicar ningún tipo de doctrina de graduación que imponga una sanción diferenciada a la que ya resulta ajustada", el despido disciplinario resulta adecuado para un caso como éste, en el que se sanciona una "falta muy grave".