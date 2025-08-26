El gasto en pensiones marca récord en agosto con 13.621 millones de euros, un 6,2% más

La Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina de agosto incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más que en agosto de 2024.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes casi 2.198 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.252,6 millones (+10,5%); a la de orfandad se destinaron 178,8 millones de euros (+4%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 36,5 millones (+6,5%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.374.297 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,6% más que en agosto del año pasado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.312,9 euros mensuales en agosto, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en agosto en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% más que en igual mes de 2024.

Pensión media

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General alcanzó en agosto los 1.666,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores (RETA) se situó en 1.010,3 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media fue de 2.907 euros, y de 1.669,7 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en agosto alcanzó los 935,8 euros al mes, un 4,3% más que en igual mes de 2024. Esta pensión es la principal prestación para 1,5 millones de personas, de las que casi el 96% son mujeres.

La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en julio (último dato disponible) a 1.613,3 euros de media y en el Régimen General alcanzó los 1.722,5 euros mensuales.

Según Seguridad Social, en los siete primeros meses del año (últimos datos disponibles), se registraron 215.971 nuevas altas de pensiones de jubilación, de las que el 11,4% eran jubilaciones demoradas, más del doble que en 2019 (4,8%).

En total, el 72,4% de las altas se producen a la edad ordinaria de retiro o posteriormente, lo que supone 12,6 puntos más que en 2019. El Ministerio resalta que esta evolución es consecuencia de los incentivos de demora puestos en marcha en 2022 para aproximar la edad de acceso a la jubilación a la edad legal, así como a la reforma de la jubilación anticipada.

De hecho, las jubilaciones anticipadas muestran un retroceso del 12,4% en los últimos seis años y sólo representan el 27,6% del total de nuevas jubilaciones, de acuerdo con los datos del Ministerio.

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

Clases pasivas

Por otra parte, el Ministerio ha informado de que la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.671,6 millones de euros en el mes de julio (último dato disponible), un 6,1% más que en igual mes de 2024.

El número de pensiones de Clases Pasivas en vigor a cierre de julio era de 725.116, un 2% más que en igual mes del año pasado.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Según el Ministerio, 1.112.061 pensiones contaban en agosto con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 86,2% de sus titulares eran mujeres (958.207). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 75,2 euros.

Del total de pensiones complementadas, el 24,8% corresponde a pensionistas con un hijo (275.747); el 47,8% de los beneficiarios tiene dos hijos (530.124); el 18,2% lo percibe por tres hijos (202.668), y por cuatro hijos lo cobra el 9,3% (103.522).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija al mes por hijo, desde el primero. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.