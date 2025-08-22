Caos en el SEPE: las listas de espera, disparadas en la mitad de las oficinas por el sistema informático y falta de personal

¿Tiene usted que tramitar el paro o cualquier tipo de papeleo que se gestione en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)? Prepárese para una espera de meses antes de ser atendido, sobre todo si vive en Madrid o en Barcelona. A día de hoy, las delegaciones de empleo que hay en el centro de ambas capitales ni siquiera disponen de cita previa (ya sea telefónica o presencial).

Este escenario lleva ocurriendo prácticamente todo el verano, desde junio. Y afecta a la mitad de oficinas del SEPE del territorio nacional, según indican fuentes de los sindicatos CSIF y CCOO. Una saturación que es especialmente notable en las áreas más pobladas del país.

Desde CCOO añaden que el problema se ha disparado este verano y amenaza con aumentar, todavía más, en septiembre. ¿La causa? El tsunami de trabajadores que tendrán que hacer cualquier gestión en el SEPE por el final de sus contratos de verano.

En gran medida, la culpa es de Alma, según Josetxo Gándara, de CCOO. Se trata del sistema informático de gestión que se lleva usando en las oficinas del SEPE desde noviembre pasado y ha sido desarrollado, principalmente, por Deloitte.

Más que ayudar, el sistema de gestión está dificultando el trabajo del personal de las oficinas de empleo. "La situación de Alma sigue siendo caótica. Es muy difícil de gestionar. En muchos casos, no sabemos qué se está pagando o qué recibe el beneficiario", avisa Gándara.

Alma aumenta el tiempo que necesita cada operación. Si determinados procesos se cerraban antes en cuatro o cinco minutos, con Alma se tarda de 20 a 25 minutos. "Y, además, el sistema no para de caerse".

"Ha tenido impacto sobre los tiempos y la calidad de la atención que damos. El organismo, el SEPE, está cuesta abajo", añade el sindicalista, que apunta que ya se ha informado al Ministerio de Trabajo de la situación.

De hecho, poco a poco, se han ido introduciendo parches y cambios sobre Alma, para mejorar su uso. Pero, según Gándara, todos los esfuerzos han sido insuficientes. "Cuesta mucho meter modificaciones. No sé si los desarrollos están blindados para meter modificaciones".

A todo esto se suma el déficit de plantilla que sufre el ente. Según CSIF, el SEPE ha perdido al 31% del personal en 10 años.

Esto ha llevado a que más de la mitad de las oficinas (hoy saturadas y que arrastran listas de espera de meses para atender a los ciudadanos) estén infradotadas.

En este contexto, CSIF reclama la incorporación de, al menos, 3.500 nuevos trabajadores a través de una oferta de empleo público extraordinaria y específica para el SEPE.

Además, para poder solventar la saturación más inmediata, pide la implementación universal y voluntaria de la jornada de tarde. Así se podrá aumentar la capacidad de gestión diaria y reducir la carga de trabajo acumulada, tal y como ya ocurre en las oficinas de la Seguridad Social.