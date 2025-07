Lorenzo Amor: "Sorprende el celo de Hacienda con el bizum de los autónomos, podría controlar igual las mordidas"

Lorenzo Amor (Córdoba, 1965) atiende a EL ESPAÑOL-Invertia en un hueco de su agenda, tan apretada como estresada, pues se produce en la misma jornada en la que se produce un nuevo episodio de caos ferroviario. En su caso, el estrés y su agenda dependen de un AVE en Atocha, que aún no sabe si podrá coger, y del que depende que pueda culminar las reuniones que tiene agendadas.

Vicepresidente de la CEOE y reelegido el pasado marzo y por quinta vez consecutiva para presidir ATA, la asociación mayoritaria de los autónomos españoles, Amor encara el verano con cierto pesimismo. Porque, asevera, para este próximo lunes prevén difundir el último Barómetro Trimestal del Trabajo Autónomo en España y "los datos lo dicen todo". No son buenos.

"En estos momentos, dos de cada tres autónomos, el 68%, se encuentra en una situación igual o peor que la que tuvo en 2024", desgrana Amor. La confianza en la economía "ha caído", valora. Y uno de los aspectos que lo determinan es que "hay un 42% de morosidad", es decir, que han crecido las dificultades de los autónomos para cobrar por los servicios prestados o productos vendidos, tanto al sector público como al privado.

"Los autónomos se están encontrando con la problemática de encontrar a trabajadores para contratar. Un 60% de los autónomos españoles han tenido que subir ya los precios por coste. Y la mitad del 40% que no lo ha hecho todavía los subirán de aquí a finales de año", añade.

"A ello se le une la subida de impuestos y una mayor presión fiscal. Hay más trabas y zancadillas que nunca, con lo que el horizonte a medio plazo no es muy bueno".

En cuanto a los datos de crecimiento, explica Lorenzo Amor que lideran los nuevos autónomos los hombres de origen extranjero y las mujeres.

"Hay nuevos autónomos en 8 o 9 comunidades autónomas, lideradas por Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. Pero es que las comunidades que faltan están perdiendo autónomos. Esta es la realidad".

Societarios

Fruto de esta situación "se ha incrementado el número de autónomos societarios", aquellos que optan por crear una sociedad mercantil, en la que se es fundador, CEO y empleado, en lugar de operar como autónomo individual.

¿Por qué motivo? "Porque las deducciones de gastos, siendo persona física, cada vez son menos objetivas. Lo decide un inspector de Hacienda".

Y ante la incertidumbre, hay más autónomos societarios que nunca. En los últimos cuatro años se han incrementado en un 70% dentro de los 106.000 nuevos autónomos en el mismo periodo. Por sectores, "el del Comercio ha perdido 50.000 autónomos y la Industria, 14.000", destacando el otro gran afectado, "el de la Agricultura", con una falta de relevo generacional preocupante.

"Todos estos datos contrastan con eso que decían de que la economía iba como un cohete".

Con respecto a la revisión de los tramos de las cuotas de autónomos, Amor destaca que se ha hecho porque en España se adaptó una directiva europea "con dos años de retraso, porque ahora se han revisado las de 2023".

"El sistema para hacerlo ha funcionado: el 75% paga igual o menos de lo que venía haciendo, y el 25% ha pagado menos. Lo cierto es que el sistema es lento. Y cuando es lento, da problemas".

¿Se negociarán nuevos tramos? "No. Hasta que no se solucione lo que hay, no. Esto desde luego hay que mejorarlo, y por supuesto, respetar lo pactado y acordado".

"Caso aparte es lo del IVA franquiciado", continúa el presidente de ATA. Se refiere a una directiva europea que estipula que el autónomo que facture menos de 85.000 euros al año está exento de declarar el IVA para muchas actividades.

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación Nacional de Autónomos (ATA). E.E.

"No se ha hecho, y debería haber sido traspuesta por el Gobierno el 1 de enero de 2025. Es una vergüenza que España sea el único país de la Unión Europea que no lo aplique".

"El por qué no lo sé. Le han abierto un expediente a España y espero que la sancionen, se trata de un nuevo incumplimiento que además deja a los autónomos españoles como ciudadanos europeos de segunda", añade.

No es optimista respecto a las perspectivas de la economía de cara a septiembre. "Ya hay una caída de la demanda de crédito, y eso es por la falta de inversión. La situación política influye en la inversión extranjera".

"Las noticias desagradables de lo que pasa en España influyen, y esto, a la larga, los autónomos lo sufren", añade.

¿No tiene la impresión de que los autónomos son siempre los sufridores, los grandes olvidados? Lo pregunto por el chiste generalizado y asumido por el colectivo sobre que un autónomo no puede permitirse el lujo de enfermar.

¿Qué por qué los autónomos...? No lo sé, porque somos un eslabón muy importante en la cadena productiva. Pero sorprende el celo de Hacienda con controlar los bizums para pagarles a los autónomos.

Me gustaría que Hacienda pusiera el mismo celo para haber controlado las mordidas de las obras del Ministerio de Transportes, porque es sorprendente. Pero claro, cuando tenemos a alguien que pone la mano en el fuego y ahora dice que no conoce a Santos Cerdán...

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, en una imagen de archivo. Nacho Frade / Europa Press

¿Cuál es su análisis de la situación política de España?

La situación política que atraviesa nuestro país es grave. En estos momentos, la confianza de los ciudadanos se ha visto resentida.

Desde el ámbito económico la confianza de los inversores se ha quebrado: ya hemos visto a algún organismo e incluso algún banco de inversión señalando el daño que está haciendo en estos momentos la corrupción a las inversiones y a la confianza en el país.

Es que todos los días nos despertamos con un caso nuevo, o dentro de un mismo caso, con posibles nuevos implicados. La verdad es que la situación es de las peores que hemos visto en la democracia. No sabemos qué puede salir mañana y estamos todos expectantes.

¿Cuál sería su receta para cambiar o mantener lo existente?

La primera receta para cambiar la situación es un respeto al Estado de Derecho, a los poderes del Estado. No puede ser que cuando hay una información que no nos interesa ataquemos, e incluso a los medios de comunicación.

Lo primero es respetar la democracia. Últimamente se está atacando al poder judicial y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están haciendo su trabajo de investigación, como lo han hecho en otros momentos.

E indudablemente hay que tener la fortaleza democrática y el sentido de Estado suficiente como para reconocer que el país está desbordado por una situación lamentable.

A su juicio, ¿Pedro Sánchez debería convocar elecciones, dimitir o quedarse donde está?

Lo que vaya a hacer el presidente del Gobierno sólo lo sabe él. Es el único que puede disolver las Cortes y convocar elecciones generales.

Como ha venido diciendo, parece que la situación no le preocupa. El partido de la oposición mayoritaria no tiene los apoyos suficientes para la moción de censura. Es verdad que en el arco parlamentario hay partidos que, mientras peor le vaya a España más rédito sacan ellos. Esto es lo lamentable de la situación que estamos viviendo.

Yo envidio otros países donde las fuerzas constitucionalistas y democráticas son capaces de llegar a acuerdos y en momentos como los que estamos viviendo son capaces de sacar el país adelante. Tarde o temprano, los españoles estaremos siendo llamados a las urnas porque la situación es insostenible.