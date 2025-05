23.000 millones en costes y destrucción de empresas: por qué las patronales rechazan la reducción de jornada de Díaz

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, por fin, al proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media sin pérdida salarial. Se trata de una medida cuyo texto se ha pactado sólo con los sindicatos CCOO y UGT y que ha sido tajantemente rechazado por las patronales. Son varias las razones que argumentan las empresas al optar por esta postura. Entre ellas no faltan las económicas: CEOE calcula que la iniciativa provocará un aumento de costes a las empresas de unos 23.000 millones de euros.

Se trata de un cálculo realizado en el Servicio de Estudios de la patronal. Desde CEOE insisten en que "la reducción de la jornada laboral será una nueva vuelta de tuerca en cuanto a los costes y las dificultades organizativas para las empresas y que afectará a la práctica totalidad de los convenios colectivos".

Por su parte, desde Cepyme consideran que el incremento de costes por la medida, en porcentaje, sería del 6%. Y alertan de que llueve sobre mojado en este campo: el alza de dichos costes entre las empresas más pequeñas y las microempresas alcanzaría el 25,1% si se toma como referencia 2021. Y del 19% en el caso de las medianas.

Dicho incremento de costes conducirá a la extinción a numerosas pymes y autónomos. "Será la puntilla para muchos autónomos empleadores y pequeñas empresas", aseguraba Lorenzo Amor este martes, en su perfil de X.

La reducción de la jornada laboral (y otras medidas que incluye, como el registro de jornada telemático) "tendrá un impacto muy negativo en las grandes y medianas empresas, destruirá pequeñas empresas y autónomos empleadores".

La reducción de jornada que aprueba hoy el Consejo de Ministros,será la puntilla para muchos autónomos empleadores y pequeñas empresas

Esta medida tendrá un impacto muy negativo en las grandes y medianas empresas,pero destruirá pequeñas empresas y autónomos empleadores

Los datos… pic.twitter.com/HxS4A3JT59 — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) May 6, 2025

Unos empresarios que cada vez van a menos. Amor recordaba que hay "63.000 empleadores menos que en 2019", según los datos de Seguridad Social correspondientes a abril.

Cabe recordar, en cualquier caso, que las patronales no se oponen a que se rebaje per se la jornada laboral, sino a que se haga por ley.

De hecho, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, insistía este martes en que "le molesta" que le quieran llamar "facha" por no estar de acuerdo con una imposición por ley de la reducción de jornada. "¿Dónde me encuentro? En ninguna parte. O soy conformista o soy facha", ha ironizado, en el marco (también) de la guerra que libra con Gerardo Cuerva por Cepyme.

Garamendi, en una entrevista televisiva, afirmaba que su patronal no está en contra de rebajar la jornada, pero sí de que se reduzca por ley "entre dos partidos, sin consultar con nadie". "A ver, es legítimo, lo pueden hacer, pero también es legítimo que el Parlamento lo niegue", subrayaba. "No estamos planteando que no se reduzca. Lo que planteamos es que se reduzca en el sitio donde se reduce, en los convenios", insistía.

No está nada claro que la medida estrella de Yolanda Díaz salga adelante. Se necesitan todos los apoyos de los eventuales aliados del Gobierno de coalición. Y Junts ya ha avisado que está en contra de la medida. Es más: planteará una enmienda a la totalidad de la norma.

Lo de Carles Puigdemont representan, en esta ocasión, la voz del empresariado catalán. Por un lado, está Foment del Treball. Josep Sánchez Llibre, su presidente, siempre ha criticado la medida. De hecho, ha llegado a decir que si prosperara sería "la más errónea desde el inicio de la democracia en España".

Por el otro, está Pimec, que es la empresarial con más feeling con Yolanda Díaz. Pese a ello, también le ha declarado la guerra a la reducción de jornada. Su presidente, Antoni Cañete, considera la medida "inviable" y considera que la principal preocupación de la población "no es la jornada laboral, sino la necesidad de tener mejores salarios".

Mientras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo alega que hay espacio para negociar, sobre todo medidas de acompañamiento para las empresas. Habrá que ver si esto convence a las patronales. Sobre todo, a las catalanas. Y ya, de paso, a Junts.