Trabajo avisa al PSOE: si la reducción de jornada no se tramita de urgencia se incumplirá el pacto de gobierno

La guerra dentro del Gobierno por la reducción de la jornada laboral continúa. Si bien hay acuerdo en la puesta en marcha de la medida, existen importantes divergencias entre los ministerios socialistas y los de Sumar, sobre todo en cómo se aplica y sus tiempos.

El último capítulo de este enfrentamiento está en la aplicación del trámite de urgencia para el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo reclama que se use esta fórmula y avisa de que, si no se emplea, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales no se podrá aprobar antes de que termine 2025. Por tanto, se incumplirá uno de los principales pilares del acuerdo de Gobierno al que llegaron PSOE y Sumar para esta legislatura.

El argumento del equipo de Yolanda Díaz es el de que, si no se aplica esta fórmula, el anteproyecto de ley no contará con la aprobación del Consejo de Ministros hasta mediados de año. Y no se comenzara a tratar en el Congreso hasta septiembre, donde se espera una dura negociación parlamentaria, como ya viene siendo habitual en esta legislatura. Con estos mimbres, se antoja prácticamente imposible, según Trabajo, aprobar la medida antes de 2026.

El Ministerio de Economía ya se ha opuesto, al menos una vez y de forma oficial, al uso del trámite de urgencia para la reducción de la jornada laboral. Concretamente, se ha negado a que esta posibilidad se trate en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), órgano que aborda estas cuestiones de forma previa a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios y al Consejo de Ministros (por este orden) y que gestiona el departamento de Carlos Cuerpo.

Así consta en un correo electrónico que Economía envió este lunes a Trabajo, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. En él, el equipo de Cuerpo considera que la reducción de la jornada laboral debe tratarse por procedimiento ordinario dada la trascendencia económica de la medida y la necesidad de que todos los ministerios estén coordinados en su abordaje.

Indica, incluso, que el anteproyecto de ley debe tratarse en el grupo de trabajo de la CDGAE, que normalmente se dedica cuestiones técnicas. Con estos argumentos, Economía indica que el asunto no se incluirá en la reunión de este órgano que tendrá lugar el próximo 13 de enero.

Con todo, sí se abre a que se pueda solicitar que se aborde en el siguiente encuentro de la CDGAE, que se celebrará el 27 de enero.

Cabe recordar que este miércoles Díaz acusó al Ministerio de Economía de "vetar" la llegada al Consejo de Ministros del anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales y su trámite de urgencia.

"Hay por escrito una respuesta, en este caso al Ministerio de Trabajo, que impide que este acuerdo del diálogo social llegue, efectivamente, a ser discutido en el Consejo de Ministros. Me parece muy grave esto porque es un compromiso del Gobierno de España", denunció la vicepresidenta segunda en una entrevista en Telecinco.

Desde Economía afirman, antes las palabras de Díaz, que es "falso que el Ministerio de Economía haya bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral". Sin embargo, está claro, a tenor del correo electrónico al que ha tenido acceso este periódico, que aboga por la tramitación ordinaria en vez de por la urgente.

Con todo, desde el Ministerio de Cuerpo admiten que debido a la "trascendencia e importancia" de la medida, se "ha dispuesto que pueda ser tratada en la primera reunión de la CDGAE en la que sea posible". Si es así, sería la del 27 de enero antes citada. Estas medidas tienen que ver con la intención de "garantizar un debate y análisis a fondo con la participación de todos los ministerios económicos".

Maniobras

Sin embargo, desde Trabajo afirman que es la segunda vez que piden el trámite de urgencia para la reducción de la jornada laboral y denuncian que los ministerios socialistas (especialmente Economía y Hacienda) maniobran para que la medida se aplique durante toda la legislatura. Es decir, más allá de 2025.

Subrayan que estos departamentos han mostrado esta voluntad en varias ocasiones. Se trata, aseguran, de una situación que existe desde hace meses.

De hecho, como ya contó este periódico, el Ministerio de Trabajo denuncia que tanto el departamento de María Jesús Montero como el de Carlos Cuerpo se opusieron a las ayudas a las pymes para adaptarse a la jornada laboral (y que ahora Economía quiere recuperar), a las subidas salariales previstas para los trabajadores con jornadas parciales y al periodo de aplicación, que los socialistas querrían ampliar a 2026.

En este contexto, desde Trabajo insisten en que no se debe tocar el acuerdo al que se ha llegado con los sindicatos, que se debe mantener en el anteproyecto de ley que apruebe el Consejo de Ministros. Así, se logrará margen de negociación con los grupos parlamentarios en el Congreso para poder sacar la medida adelante en la Cortes. Con todo, todavía no hay fecha para eso.