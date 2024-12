Buenas noticias para tus ahorros: estas son las mejores cuentas remuneradas para ganar dinero

Con el amplio mundo bancario que existe, hay muchos tipos de servicios que los clientes desconocen o ignoran por el poco conocimiento al respecto. Incluso dentro de estos servicios, las opciones que ofrecen los bancos son tan diferentes entre sí que a la hora de optar por uno, resulta complicado decidirse. Uno de estos servicios es la cuenta remunerada.

Una cuenta remunerada es un tipo de cuenta que ofrece un interés automático a los titulares por el dinero que se deposita en ella. Es decir, que el banco te paga por el dinero que se guarda en la cuenta.

Entre las ventajas de este modelo de cuenta destaca que permite ahorrar y sacar dinero sin penalización alguna, así como dar liquidez en todo momento. Y, sobre todo, ofrece seguridad cuanto más bajos sean los tipos de interés.

¿Cuáles son las mejores cuentas remuneradas para ganar dinero?

Para empezar, dentro de las opciones, quizás la menos atractiva es Pibank. Este banco en línea, propiedad del banco ecuatoriano Banco Pichincha, nació en 2018 para aumentar su clientela nacional. En su oferta de cuenta remunerada destaca porque desde 1 euro no tiene límite en el saldo a remunerar. Sin embargo, su Tipo de interés nominal (TIN) es un tanto bajo en comparación a las otras cuentas, con un 2,0%.

El siguiente sería Openbank con su cuenta de ahorro bienvenida. A diferencia de Pibank, su límite está en 100.000 euros pero su TIN se sitúa en 2,25% en un plazo de 12 meses. Es decir, que con un saldo constante de 10.000 euros, se obtendrían 225 euros en intereses brutos anuales. Como contrapartida, las transferencias tienen coste y el uso de tarjeta también.

WiZink también tiene su propia Cuenta Ahorro y al igual que Pibank, no posee ningún tipo de límite en el saldo a remuneraciones. No obstante, destaca porque su TIN es de 2,276%, un tanto mayor a la opción de Openbank.

Las siguientes serían Money GO y EBN. Money Go se trata de un servicio que ofrece la empresa de telecomunicaciones Yoigo junto al banco Cetelem. Su Cuenta de Ahorro no posee ningún límite de saldo a remunerar mientras que posee una tarjeta de débito gratuita. Su TIN es de 2,48%, exactamente igual al que ofrece EBN, con la diferencia de que este último tiene un máximo de saldo de 50.000 euros. Además, que la Tasa Anual Equivalente (TAE) es mayor en EBN con un 2,5% frente al 2,46% de Yoigo.

Sabadell también tiene una oferta de cuenta remunerada con su Cuenta Online con la que se tiene un saldo a remunerar de 50.000 euros y un TIN de 2,5% durante 12 meses. Además, como ventaja está que las tarjetas son gratis tanto para débito como para crédito. Mientras, Renault Bank cuenta con su Cuenta Contigo para las cuentas remuneradas sin tarjetas ni de débito ni de crédito. El saldo a remunerar es sin límite y un TIN de 2,55%.

El B100 del banco gallego Abanca también ofrece los servicios de cuenta remunerada con su Cuenta Save. A través de esta cuenta se incluyen tarjetas gratis de débito, un saldo a remunerar de hasta 50.000 euros y un TIN del 2,67%. Es decir, que con un saldo constante de 10.000 euros, se obtendrían unos intereses brutos anuales de 267 euros.

Las dos mejores cuentas remuneradas son las de Evo Banco, con su Cuenta Inteligente, y Trade Republic, con la Cuenta Trade Republic. En el caso de Evo, el banco propiedad de Bankinter cuenta con un saldo de hasta 30.000 euros y un TIN del 2,81% así como tarjetas de débito y crédito sin coste. Es decir, que con la Cuenta Inteligente con 10.000 euros de saldo constante se obtendrían unos intereses brutos anuales de 281 euros mientras que con Trade Republic el saldo a remunerar es de 50.000 euros es de 3,25%, que se traduciría en 325 euros con un saldo constante de 10.000 euros.