Uno de cada cuatro autónomos afectados por la DANA no reabrirá su negocio tras la catástrofe

Desde esta misma semana, las empresas y los autónomos pueden pedir ayudas por la DANA. Sin embargo, dada la entidad de la catástrofe, se pueden quedar cortas, tanto de acceso como de cantidad.

De hecho, uno de cada cuatro autónomos no volverá a abrir su actividad o negocio tras el desastre. Así lo indica un sondeo que ha hecho la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) entre los afectados por la DANA.

Dicho sondeo también indica que "los autónomos ven claramente insuficiente las ayudas. No cubren ni la mitad de todo lo perdido", como indica Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, que recoge esta información en su cuenta de X.

En un primer sondeo entre más de 200 autónomos afectados por la Dana,hemos sacado las siguientes conclusiones…

-Uno de cada cuatro autónomos afectados no volverá a abrir su actividad o negocio tras la catástrofe

-Los autónomos ven claramente insuficiente las ayudas..No cubren… — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) November 19, 2024

Consultado por EL ESPAÑOL-Invertia, Amor calcula que las pérdidas individuales de cada autónomo afectado están entre los 130.000 y los 180.000 euros. Y que las ayudas llegarán como mucho a los 60.000 euros.

"Hay reticencia a pedir cese de actividad y ERTE hasta conocer y analizar bien si se podrá continuar con la actividad", continúa. "El número de ceses de actividad solicitados a día de hoy no llega a 2.000 de 40.000 autónomos afectados", añade.

Alberto Ortega Europa Press El Ministerio de Seguridad Social presenta una 'app' para consultar la vida laboral y realizar otros trámites

Esto se debe, según Amor, a que "esto no es la Covid. No es un problema de circulante, es de capital. Los centros de trabajo se han destruido. Estos autónomos lo han perdido todo". De ahí que los créditos no se vean como una solución. "Muchos todavía están devolviendo los ICO-Covid", critica.

Por otro lado, el vicepresidente de la CEOE también carga contra el acceso a las ayudas directas del Gobierno a los autónomos (una transferencia directa de 5.000 euros sin devolución entre ellas) y que determinados perfiles no puedan acceder a ellas.

Los olvidados

"Se olvida a los autónomos que estaban en tránsito o desplazados el día 29 de octubre en alguna de las poblaciones afectadas. Ni tienen sede fiscal ahí, ni centro de trabajo y se quedan sin ayuda directa pese a perder sus herramientas de trabajo", indica.

Tampoco tienen ayuda directa los autónomos que no cuentan con declaración de la Renta o de Sociedades del año pasado. En esta situación hay entre 2.000 y 3.000 trabajadores por cuenta propia.