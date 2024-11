Los afectados por la DANA que reciban pensiones no contributivas cobrarán una paga extra el 18 de noviembre

Los perceptores de pensiones no contributivas afectados por la DANA percibirán "una paga extra" el próximo 18 de noviembre por la subida temporal de un 15% acordada por el Gobierno dentro del primer paquete de ayudas para los damnificados por la catástrofe.

Así lo ha afirmado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha indicado además que la revalorización también del 15% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) será de igual manera prácticamente automática, pues se cobrará ya en la nómina de diciembre.

"No queremos es que haya una carga adicional para las personas que lo han perdido todo, que están en un momento de duelo, de sanación, de recuperar sus vidas. No queremos que tengan que enfrentarse a trámites burocráticos que ralenticen. Por eso, las ayudas son directas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el Ingreso Mínimo Vital, ya va incorporado ese incremento a la nómina de diciembre. Las prestaciones no contributivas van a tener una paga extra el próximo 18 de noviembre", ha explicado la ministra en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press.

El Ministerio calcula un coste aproximado de 11,5 millones de euros por el incremento del 15% en las próximas tres nóminas -de noviembre a enero- de la cuantía del IMV y de las pensiones no contributivas, que podría beneficiar a 33.000 hogares.

Saiz ha insistido en la importancia de actuar con agilidad para que los afectados por la DANA puedan recibir las ayudas aprobadas cuanto antes.

En este sentido, ha recordado que la prestación por cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la DANA se puede tramitar directamente con las mutuas.

La ministra ha cifrado los autónomos damnificados por la catástrofe que podrían llegar a beneficiarse de esta prestación en unos 65.000 trabajadores por cuenta propia.

Saiz ha recordado que tras poner en marcha la semana pasada la prestación por cese de actividad total para el colectivo de autónomos afectados, ahora el Gobierno ha puesto en marcha una prestación por cese parcial de la actividad, todo ello sin requisitos previos.