Los sindicatos ven “incompatible” la propuesta de Elma Saiz de permitir trabajar durante una baja

La propuesta de Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, de avanzar hacia un sistema de bajas flexibles, ha caído como una bomba dentro y fuera del Ejecutivo. Los primeros en reaccionar han sido los sindicatos, a los cuales el anuncio de la socialista les ha pillado con el pie cambiado. Los representantes de los trabajadores no entienden cómo será posible compatibilizar la incapacidad para trabajar con el propio trabajo.

"Estamos sorprendidos. Veremos qué texto nos entregan y a qué se refiere el Ministerio, pero a priori nos parece bastante incompatible que haya una incapacidad para trabajar y, a la vez, una capacidad para trabajar", señala a este periódico Patricia Ruiz, secretaria general de UGT.

Lo cierto es que el departamento de Elma Saiz ni siquiera había comunicado a los agentes sociales su intención de anunciar este cambio sustantivo de las bajas por incapacidad temporal. "No había conversaciones previas ni nos habían trasladado ninguna información de lo que quieran hacer", apunta Ruiz.

El anuncio también ha pillado por sorpresa a la patronal. Aunque emplazan la valoración a la mesa de diálogo para la evaluación de los indicadores de incapacidad temporal, pendiente tras el último acuerdo de pensiones y Seguridad Social, desde la cúpula de CEOE indican que la idea "no suena mal". "Tras un tratamiento contra el cáncer estás para trabajar algo, pero no a jornada completa", explican.

Precisamente por no haberse constituido esa mesa de diálogo, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, critica que "no es razonable que se lancen propuestas de este tipo". "No se debe transmitir incertidumbre sobre las personas en situación de incapacidad temporal", advierte Bravo, para quien "nadie tiene que estar de baja un día más de lo que necesita, pero tampoco un día menos".

Como ha explicado después el propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, una de las claves de la propuesta de Saiz es la voluntariedad. Es decir, que la compatibilidad entre baja y trabajo sólo podrá darse si así lo solicita el empleado. Así, han insistido en que la reincorporación siempre será "voluntaria" y que la "salud" de los trabajadores será la "primera condición" si una persona decide volver al trabajo tras una baja médica.

Sin embargo, Patricia Ruiz considera que la voluntariedad "siempre es un riesgo", en tanto que los trabajadores pueden verse "presionados" por sus empleadores para volver al trabajo. "Es una decisión médica, no una cuestión de voluntariedad", zanja la ugetista.

Enfado dentro del Gobierno

Pero el conflicto no sólo se ha dado con los sindicatos. Las declaraciones de Elma Saiz han servido para desencadenar otro alboroto en el seno del Gobierno de coalición, con el enfado por parte de Yolanda Díaz y su partido. A través de sus redes sociales, la vicepresidenta segunda cargó contra la navarra y le advirtió: "Con la salud no se juega".

Para la también ministra de Trabajo, en las bajas por incapacidad temporal no debe existir "ni flexibilidad, ni parcialidad".

Sin embargo, desde el departamento de la propia Díaz no se han mostrado tan ajenos a la propuesta de Seguridad Social. Así, aunque señalan que la baja laboral "es un derecho de las personas trabajadoras al que se accede por prescripción médica que determina que estas personas no pueden trabajar. No es una opción". También conceden que trabajan en una dirección parecida.

"Siempre valoramos que se adopten medidas que puedan mejorar la vida de estos trabajadores, en casos muy concretos como, por ejemplo, la incorporación escalonada después de bajas de larga duración", apuntan desde el Ministerio de Trabajo. De hecho, ponen el mismo ejemplo que la patronal al indicar que puede ser aplicable a "alguien que ha pasado por un tratamiento contra el cáncer".

Otros países

Aunque la ministra Elma Saiz ha sido muy poco concreta en su propuesta, lo poco que ha dado a conocer va en la línea de lo que ya ocurre en otros países europeos. Y es que la compatibilidad entre baja laboral y empleo en una realidad en Alemania, Francia o Suecia.

En Alemania existe la Stufen­weise Wieder­eingliederung (reintegración gradual), también conocido como modelo de Hamburgo. Este sistema permite la reincorporación progresiva de un trabajador que se haya recuperado de una enfermedad larga. Es decir, en lugar de volver completamente al empleo de un día para otro, los trabajadores alemanes pueden hacerlo poco a poco, aumentando los días o las horas según avanza la recuperación.

Por su parte, en Francia existe un sistema de bajas intermitentes para casos de enfermedades prolongadas o crónicas. El modelo permite a los empleados alternar entre días de trabajo y días de baja médica.

Mientras, en Suecia la legislación laboral permite a los trabajadores retornar de manera parcial a sus ocupaciones durante las bajas por enfermedad.