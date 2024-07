Retrato del pluriempleo en España: ansiedad, estrés y problemas para llegar a fin de mes

Ana García, de 43 años, es enfermera, pluriempleada y madre. Trabaja 72 horas semanales. Se levanta todos los días a las 6 de la mañana para estar lista en su puesto a las 8.00 horas. Tiene un trabajo a tiempo completo en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid. Pero su jornada laboral no acaba aquí. Después, a las 3 de la tarde, se traslada a la Clínica Universidad de Navarra, también en Madrid, hasta las 10 de la noche que termina su turno.

Esta enfermera madrileña lleva 15 años como pluriempleada. Es una de los 591.000 españoles que tiene al menos dos puestos de trabajo, según la encuesta de población activa (EPA). Desde la reforma laboral, España bate récords de pluriempleo, sobre todo en el ámbito de los servicios: en él se registran 538.400 pluriempleados.

"Yo estoy en esta situación desde que nació mi hija mayor", precisa Ana García. Reconoce que estar tantos años con varios empleos la ha agotado mental y físicamente porque no puede disfrutar de su familia. "He pasado por muchas fases, hasta he tenido ataques de ansiedad", relata a EL ESPAÑOL-Invertia.

Ana es madre de tres hijos. "Tenemos muchos gastos y con un solo puesto de trabajo no podemos llegar a fin de mes. Con el sueldo de mi marido pagamos la hipoteca y lo que yo ingreso va directo a pagar los colegios". No son las condiciones laborales que le gustaría tener. "No puedo estar casi nunca con mi familia", cuenta.

Con la ayuda de su marido puede conciliar su vida laboral con la personal. Él es autónomo y se encarga de llevar y recoger a los niños del colegio. Cuando terminan sus clases, a las 17 horas, su marido cuida de ellos hasta que Ana llega a casa.

Muchos españoles como Ana han tenido que asumir un segundo empleo porque las remuneraciones son insuficientes. Con la reforma laboral han proliferado los contratos indefinidos a tiempo parcial y esto se traduce en jornadas más cortas, pero también en salarios más bajos.

Además, la población española ha sufrido una pérdida de nivel adquisitivo por la subida de los precios y de los tipos de interés (que han aumentado el coste de los créditos de algunas hipotecas). Esto ha provocado que muchos ciudadanos tengan que asumir varios trabajos para costearse unos gastos cada vez más elevados.

A jornada partida

Alicia López también es pluriempleada: todos los días trabaja como administrativa en dos empresas diferentes. Tiene jornada partida y, en total, trabaja 45 horas semanales. Desde el 2019 tiene dos empleos y reconoce que "está agotada porque le gustaría tener un trabajo que le ofreciera más calidad de vida".

Concretamente, a esta administrativa le gustaría contar con un contrato de jornada completa para poder disfrutar de más tiempo libre a la hora de conciliar la vida laboral con la personal.

"En muchas ocasiones es complicado tener vida privada, tener suficientes horas de ocio, para hobbies y demás. Pero mi marido y yo estamos acostumbrados a esta dinámica desde hace años", matiza.

También, "quisiera tener un solo contrato para que no me retuvieran tanta nómina a la hora de hacer la declaración de la renta, ya que no ingreso tanto dinero como para que me retengan tanto por tener dos pagadores"

Es decir, tener dos empleos afecta a la hora de tributar. Al tener dos pagadores, los trabajadores tienen que hacer la declaración de la Renta si perciben más de 15.000 euros entre todos sus trabajos, cuando si tuvieran un sólo empleo lo harían a partir de 22.000 euros.

En tanto que los pluriempleados suelen tener menores retenciones en nómina (ya que son jornadas a tiempo parcial), tener que echar cuentas con Hacienda puede suponer que la declaración de la Renta salga a pagar. Esto es así porque la retención debería haber sido mayor en caso de haber considerado sendos empleos.

Alicia, 44 años, durante su jornada laboral.

Su marido, Tomás, es pluriactivo. ¿Y qué significa este término? El concepto de pluriactividad quiere decir que una persona tiene una doble cotización, una por ser autónomo y otra por ser un trabajador por cuenta ajena en una empresa independiente. Tomás es funcionario en la Administración Pública y el tiempo restante lo dedica al campo.

"Evidentemente hay muchos días que estamos saturados, y decimos: '¡Hasta aquí!'. Nos vemos sólo por las noches, pero intentamos siempre dedicarnos un rato", relata Alicia.

Estacionalidad y horarios irregulares

El segundo sector con mayor nivel de pluriempleo es la agricultura, con un total de 24.100 personas con más de un trabajo. Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, afirma que en este sector y en el de los servicios hay más pluriempleados porque su actividad está relacionada con periodos concretos de tiempo. Es decir, que son más estacionales.

Todo ello en horarios muy irregulares. Esto obliga "a los empleados a tener que asumir una segunda ocupación que les proporcione mayor estabilidad económica" para aquellos periodos en los que no hay actividad estacional.

El dirigente de Asempleo pone el foco en el importante aumento del número de pluriempleados. "Hay más personas con varios empleos porque ahora, con la reforma laboral de Yolanda Díaz, ya no existen los contratos temporales. Ahora, hay más estabilidad porque se han incorporado los fijos discontinuos", explican.

Cabe destacar, que los contratos fijos discontinuos existían antes, el problema es que no se recurría a ellos. Ahora, que hay más restricciones para incorporar contratos temporales, se han incrementado los fijos discontinuos.

Antes de la Reforma Laboral era muy común que un agricultor tuviera un contrato temporal para un periodo de actividad concreto. En cambio, con el auge de los contratos fijos discontinuos, los profesionales se aseguran su puesto de trabajo para la siguiente temporada de cosecha. No obstante, aunque esa persona siga teniendo el contrato en vigor, tiene que asumir otro puesto de trabajo en los momentos en los que no desarrolla la actividad.

Por eso, Cruañas cree que el incremento de los contratos fijos discontinuos tras la aprobación de la Reforma Laboral ha repercutido en ese aumento del número de pluriempleados, al tener ahora los profesionales varios contratos en vigor.

Jóvenes pluriempleados

Carlos Lucas (25 años) es un ejemplo de pluriempleo extremo: tiene tres puestos de trabajo. Desarrolla la labor de monitor del aula de madrugadores en un colegio y lo compatibiliza con ser profesor de zumba. Además, varias tardes a la semana entrena a jugadores de fútbol.

Los martes y los jueves, a partir de las 9 de la mañana, asume el papel de profesor de zumba y cardiobox, actividad que realiza hasta el medio día.

Después de comer, el joven vuelve a la carga y a partir de las 16 horas se pone el chándal de entrenador de fútbol de la categoría infantil del equipo Pozuelo C.F. Pedro Muñoz (Ciudad Real). Cuando acaba, continúa con más actividades. A las 17.30 vuelve a tener clases de crosstraining, hasta las 8 que termina su jornada laboral.

También, los viernes por las tardes tiene que acompañar a los jugadores al partido, entonces la jornada se puede prolongar dependiendo del lugar donde se dispute.

Carlos reconoce que está cómodo con sus empleos porque no le gustaría se monitor de gimnasio a tiempo completo. De momento, "estoy feliz con todo lo que hago porque puedo conocer a mucha gente. Además, puedo practicar la enseñanza a los más pequeños".

El monitor ciudadrealeño tiene contratos fijos discontinuos y durante el verano no desarrollará ninguna actividad, por lo que se encuentra pendiente de poder encontrar un puesto de trabajo para esta temporada.

Contratos temporales

Cuando un joven entra en contacto con el mundo del empleo, según el responsable de Asempleo, lo más común es que lo haga a través de un contrato temporal. En este caso, "como la persona tiene que tener ingresos regulares, se ve obligada a complementar ese empleo con otros", añade.

A pesar de que se ha reducido el paro en jóvenes, aún hay muchos como Carlos que asumen varios empleos para salir adelante. Pero ¿cómo se podrían mejorar sus condiciones laborales desde el ámbito público?

Para reducir "el pluriempleo evidentemente se deberían mejorar las condiciones laborales". Tal y como comenta Cruañas, hay que actuar para apoyar la conciliación laboral y familiar, ofreciendo "más servicios de cuidado infantil que se adapten a todas las necesidades de los padres trabajadores".

Por otro lado, Carlos Gutiérrez, secretario de Estudios y Formación sindical de Comisiones Obreras, propone otras alternativas para reducir la precariedad laboral.

Por ejemplo, en contratos de jornada parcial que incluyan horas extras, propone reducir este tipo de contratos porque al final esas horas se quedan sin remunerar. Por ello, está más a favor de que se formalicen más jornadas completas para que los empleados no tengan que asumir un segundo empleo.