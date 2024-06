Díaz anuncia un acuerdo con patronal y sindicatos para el reglamento que desarrolla la 'ley trans' en las empresas

Yolanda Díaz ha anunciado un acuerdo con patronal y sindicatos para el reglamento que desarrolla la 'ley trans' en las empresas. "Seremos el primer país de Europa con una norma que regula las condiciones de trabajo de las personas LGTBI", ha celebrado la vicepresidenta segunda.

Así lo ha anunciado la también titular de Trabajo en una entrevista en La Sexta. Díaz ha explicado que la norma funcionará de una forma muy similar a los planes de igualdad que ya existían y será aplicable a todas las empresas de más de 50 empleados.

"A partir de ya, todas las empresas de más de 50 van a tener que negociar una serie de medidas coordinadas para evitar las prácticas desiguales con el colectivo LGTBI", ha asegurado la líder de Sumar.

Se trata del primer acuerdo tripartito -Gobierno, patronal y sindicatos- en más de un año y tras sonadas rupturas, como la última negociación del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma del subsidio por desempleo. El último acuerdo se produjo en febrero de 2023, cuando Trabajo firmó junto a los agentes sociales la estrategia de seguridad y salud laboral.

La nueva norma, ha continuado Díaz, obligará "abrir todas las mesas de negociación en España", en tanto que formará parte de los convenios colectivos. Se tendrán que negociar específicamente las medidas para proteger a los trabajadores LGTBI, entre ellas, los "protocolos antiacoso" ha detallado la ministra.

En concreto, las empresas, junto con la representación de los trabajadores, diseñarán "planes de acompañamiento" para los trabajadores LGTBI. Además, se incorporará un anexo "con carácter supletorio" que obligará a que los responsables de los procesos de selección tengan formación en los "condicionantes" de las personas LGTBI.

Sin cohete

Yolanda Díaz también ha avanzado que los datos de paro y contratación de mayo, que se conocerán mañana, serán "positivos", aunque España seguirá teniendo una cifra de desempleados "muy importante". Por ello, Díaz ha considerado "inadecuado" decir que la economía va "como un cohete", expresión utilizada por Pedro Sánchez.

"No es verdad, no va como un cohete. Cuando el salario mediano en España es de 1.545 euros al mes, no va como un cohete. Cuando tenemos un montón de personas que tienen dificultades para realizar la cesta de la compra, no va como un cohete", ha subrayado la vicepresidenta segunda.

Preguntada por la negociación para recortar la jornada laboral semanal, la ministra ha dejado claro que "se va a hacer", pese a que se está encontrando con "muchas oposiciones". No obstante, ha insistido en que si los empresarios dicen que no a esta medida, habrá acuerdo bipartito entre el Gobierno y los sindicatos para llevarla a cabo. "Pero habrá diálogo social (...) Es diálogo social de manual", ha defendido la ministra.