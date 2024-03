Policías nacionales y guardias civiles piden ser profesión de riesgo para acceder a la jubilación anticipada

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comenzó en enero las negociaciones con los agentes sociales para ampliar los colectivos con acceso a la jubilación anticipada por la penosidad o peligrosidad de sus trabajos. En esos grupos quieren entrar policías nacionales y guardias civiles, que reclaman la consideración de profesión de riesgo para que se les puedan aplicar los coeficientes reductores.

La Seguridad Social ya aplica un coeficiente reductor del 0,2 por año trabajado a Mossos d'Esquadra, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza y Policías locales. También se reconoce "la naturaleza penosa, peligrosa, tóxica o insalubre" de otras profesiones como los trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, artistas, ferroviarios, personal de vuelo, profesionales taurinos o bomberos, a los que se han sumado recientemente los bomberos forestales.

Policías nacionales y guardias civiles demandan el mismo trato que otros agentes a la hora de jubilarse, para poder hacerlo de manera anticipada sin penalizaciones en la pensión. Por eso, asociaciones de ambos Cuerpos se manifiestan este sábado en Madrid para exigir la consideración de profesión de riesgo que les abra la puerta a la jubilación anticipada.

Agricultores y ganaderos y agentes de Policía Nacional, en Valencia. Rober Solsona Europa Press

"Se nos tiene que reconocer esa situación para igualarnos con el resto de operadores de seguridad del Estado. Si alguien es profesión de riesgo es Policía Nacional y Guardia Civil", reclama el portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jacobo Rodríguez, en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

La reivindicación es la misma en la Guardia Civil. El secretario nacional de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona, tampoco entiende que ni a él ni a sus compañeros se les haya reconocido como profesión de riesgo.

Agentes de la Guardia Civil durante una operación policial antiyihadista en una vivienda, a 16 de enero de 2024, en Martorell. David Zorrakino Europa Press

"Nosotros reclamamos tener acceso a los coeficientes reductores y ser considerados profesión de riesgo. Si no lo somos, no podemos tener acceso a la jubilación anticipada como ya disfrutan otros cuerpos. No queremos cobrar más cuando nos jubilemos, sino jubilarnos según el riesgo asumido", comenta a este periódico.

El SUP, la AUGC y otras asociaciones y sindicatos exigen la jubilación a los 60 años y con el 100% de la pensión. Tanto Rodríguez como Carmona descartan que la jubilación anticipada en ambos Cuerpos pudiera tener un fuerte impacto para la Seguridad Social.

Voluntad política

La petición para ser considerados profesión de riesgo no es nueva. "Venimos años reclamando y siempre hemos tenido un no por respuesta", asegura el secretario nacional de Comunicación de la AUGC.

Rodríguez, del SUP, tampoco entiende, "sin denostar a nadie", que agentes con "competencias de mayor complejidad" no sean una profesión de riesgo. En su opinión, ha existido falta de "voluntad política" en el caso del reconocimiento para la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que las policías autonómicas y locales se han beneficiado de la "capacidad de presionar" de las comunidades autónomas, lo que les ha servido el acceso a los coeficientes reductores de la Seguridad Social.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid y de la Guardia Civil en un simulacro, en Madrid. Carlos Luján Europa Press

A finales de febrero, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley (PNL) a favor incluir a ambos Cuerpos como profesión de riesgo, y facilitarles mejoras en el cálculo de su jubilación anticipada. El PSOE se abstuvo en la votación y alegó que el Ministerio del Interior ya ha creado una comisión al respecto.

Mientras tanto, en la Seguridad Social avanzan las negociaciones para la jubilación anticipada pero con la vista puesta en desarrollar "un procedimiento objetivado para establecer estos coeficientes en casos muy restringidos" y no tanto por colectivos concretos, como explican a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes de la cartera de Elma Saiz.

Agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. Policía Nacional Europa Press

Esos "indicadores objetivos" tendrán en cuenta la penosidad y la peligrosidad, así como "los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño". También se valorará la duración de los procesos de baja laboral, las incapacidades permanentes o el índice de morbilidad o siniestralidad a partir de una determinada edad, precisan las mismas fuentes.

En cualquier caso, en la mesa de diálogo social de pensiones evitan referirse a actividades concretas. "Queremos hablar de parámetros objetivos y el resultado de aplicarlos a las actividades nos llevará a si tienen un coeficiente reductor o no", avisó el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, preguntado al respecto.

Agentes de la Policía Nacional a caballo, en una imagen de archivo. Diego Radamés Europa Press

Luján, presente en las negociaciones de la Seguridad Social, precisó que "hablar de colectivos determinados es un error" y "genera falsas expectativas". Además, otro de los requisitos para aplicar los coeficientes reductores es que "no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo", como apuntan desde la Seguridad Social.

Por el momento, ni policías nacionales ni guardias civiles tienen constancia de lo que se está negociando, como trasladan los portavoces del SUP y la AUGC a EL ESPAÑOL-Invertia. La falta de papeles y documentos técnicos preocupa a Carmona, de la AUGC, que teme que salga adelante un proyecto sin participación de estas asociaciones. Rodríguez también pide a Interior más transparencia al respecto y confía en que el impulso a la jubilación anticipada en la Seguridad Social sirva para aplicarles los coeficientes reductores.

Vigilancia Aduanera

La urgencia por la consideración de profesión de riesgo se hizo más evidente tras el asesinato de dos guardias civiles a comienzos de febrero, embestidos por una narcolancha en Barbate (Cádiz). En la zona del Estrecho, también operan los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y que, al igual que policías nacionales y guardias civiles, piden ser profesión de riesgo.

El representante de CSIF en la AEAT, Pablo Burgos, recuerda a EL ESPAÑOL-Invertia que en Hacienda, además de "funcionarios de despacho", hay "una verdadera policía", ya que los trabajadores de Vigilancia Aduanera tienen carácter de policía fiscal y judicial. "Tenemos barcos, tenemos coches, sirenas, armas, defendemos gente, luchamos contra el narcotráfico y el blanqueo", añade.

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en una imagen de archivo. Europa Press

CSIF también pide que se estudie la aplicación de coeficientes reductores para estos funcionarios. No sólo por la consideración de policía fiscal y judicial, para lo que mira a las policías autonómicas y locales, que tienen reconocidos los coeficientes reductores, sino por las labores que realizan en el mar.

"Un trabajador en alta mar, en un naviero, tiene una reducción de coeficientes para la jubilación. Nosotros navegamos y no tenemos nada de ellos. Tenemos patrones de barco luchando contra el narcotráfico con 60 años", apunta Burgos, en referencia al acceso a la jubilación para los trabajadores del Régimen Especial del Mar.

Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, en una imagen de archivo. Marta Vázquez Rodríguez Europa Press

Fuentes de la AEAT consultadas por este periódico admiten que son plenamente conscientes de que el personal de SVA desempeña un trabajo con riesgos laborales asociados, pero eso no implica que se ajuste a los supuestos reglamentarios excepcionales para considerarse actividad de riesgo.

No obstante, desde el departamento de María Jesús Montero señalan que están estudiando nuevas medidas para reforzar la seguridad de estos funcionarios, entre ellas, la reducción de la media de edad del personal embarcado en la flota marítima.