Peligran tus pedidos del Black Friday: así te puede afectar la huelga de Amazon

Por primera vez desde su aterrizaje en España, Amazon va a vivir un hecho insólito: todos los centros que tiene en territorio nacional van a parar. Y será así porque el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una huelga, según ha anunciado en un comunicado.

¿Cuáles son las razones de esta huelga? Porque, según el sindicato, se hace para protestar por la situación que viven los trabajadores. En concreto, “por la insuficiente protección de la salud laboral que sufre la plantilla y los salarios que no reconocen las responsabilidades y exigencias que marca la empresa”.

Asimismo, CCOO es consciente de que “la compañía nos da mejoras”. Aunque, eso sí, remarca que “en ningún caso compensa lo que nos exige cada día”. Y subraya que “la normativa contempla las condiciones mínimas del trabajo, pero a nosotros Amazon nos exige que demos el máximo y no el mínimo”.

¿Qué otras denuncias hace CCOO?

Junto a los argumentos antes descritos, CCOO hace hincapié en su escrito que “el sistema de gestión de accidentes e incidentes implantado por Amazon está ocultando posibles fallos en las medidas de seguridad”. Algo que han comprobado junto a la Inspección de Trabajo.

Fruto de ello, es “la no aplicación de las medidas de prevención necesarias. Si no se reconoce el problema, no se le puede poner solución. Así de sencillo y grave”, relatan desde el sindicato.

Además, añaden otras deficiencias como “fallos de cobro y confección de nómina, falta de claridad en conceptos de nómina, la dificultad de gestión y no concesión de permisos a los que tienen derecho los trabajadores y errores en la gestión de las vacaciones y de la jornada laboral”.

La respuesta de Amazon es que sus empleados trabajan en un entorno “moderno y seguro”. También hacen mención a los salarios, como mínimo de 1.400 euros mensuales, y con opciones de promoción dentro de la firma. Y relatan otros beneficios de los que gozan como seguros médicos y de vida privados, comidas remuneradas o descuentos.

¿Cuándo será la huelga en Amazon?

Los paros convocados por CCOO serán de una hora por turno en todos los centros de Amazon. Y tendrán lugar en dos de los días con más tráfico logístico y comercial. No será el Black Friday, es decir, el próximo 24 de noviembre, sino el 27 y 28 de noviembre.

Es decir, que tendrán lugar el Cyber Monday (27 de noviembre), otro día de grandes compras y de reparto de muchos de los pedidos del Black Friday, algo que también sucede el día siguiente (28 de noviembre).

En total, son unos 20.000 trabajadores los que están convocados a la huelga que, sin duda, acabará afectando a los usuarios de Amazon que podrán ver retrasada la entrega de sus pedidos.

