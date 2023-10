La población activa alcanza máximos históricos: la estacionalidad y la confianza están detrás de ello

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre fue una estadística de récords. Máximo histórico en población ocupada, con 21,26 millones; máximo histórico en mujeres trabajando, con 9,87 millones; y máximo histórico en población activa, con 24,12 millones de personas. Para el Gobierno, la razón de este último dato está en la confianza de los españoles en el mercado de trabajo. Sin embargo, los economistas aportan otras explicaciones como la estacionalidad o la población extranjera.

La población activa es la suma de los ocupados, con esos 21,26 millones, y de los parados, con algo más de 2,8 millones. Al incrementarse ambas cifras, el resultado final, la población activa, también se eleva, como apunta el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, Rafael Pampillón, a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Ha subido el número de parados y el de ocupados. Se debe al aumento de la ocupación propia del verano en el sector servicios", señala Pampillón, en alusión a esta EPA relativa a los meses de julio, agosto y septiembre.

La temporada estival es otro de los motivos que, para el director de Randstad Research, Valentín Bote, justifican esa subida. "Es una cosa puramente estacional. En el tercer trimestre siempre crece la población activa, es algo típico", incide.

Más allá de la estacionalidad, entre el segundo y el tercer trimestre de este año, la población activa ha aumentado en más de 300.000 personas. "Un crecimiento muy elevado para un trimestre", como matizó el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, al conocerse los datos. En el mismo periodo de 2022, ese repunte quedó por debajo de las 140.000 personas, según la EPA.

Aumento del empleo público

Los economistas consultados por EL ESPAÑOL-Invertia también miran al aumento del empleo público como una de las causas que tiran hacia arriba de la población activa.

España cuenta con 3.534.700 empleados públicos, según la EPA del tercer trimestre. Sólo son 17.000 más que en el segundo trimestre, pero la cifra de funcionarios se ha incrementado en los últimos años.

Varias personas en el Instituto Nacional de Administración Pública mientras se realizan las oposiciones para diferentes cuerpos de la Administración General del Estado (AGE). Ricardo Rubio Europa Press

Aunque la cifra es inferior a la de los ocupados del sector privado, el profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea José Manuel Corrales ve "cierto peso" entre los funcionarios a la hora de analizar el incremento de la población activa.

También coincide con él Pampillón. El catedrático de la Universidad CEU San Pablo sostiene que "está aumentando mucho el empleo público", y se detiene en los Gobiernos de Pedro Sánchez.

"Cuando llegó Sánchez, había 3,1 millones de funcionarios y ahora hay 3,5 millones", expone Pampillón. La estadística de la EPA lo confirma. En el tercer trimestre de 2018, el número de empleados públicos era de 3.167.000; en este tercer trimestre es un 11,25% superior, traducido en cifras absolutas en 367.200 personas más.

Pampillón pronostica que el sector público seguirá tirando del empleo y generará en los próximos años un "efecto llamada", con muchos funcionarios próximos a la jubilación y una reciente Oferta de Empleo Público de casi 40.000 plazas, entre turno libre y reposición de efectivos.

Confianza en el mercado de trabajo

El incremento de la población activa hasta máximos históricos es, para el Gobierno, síntoma de "las oportunidades que el mercado de trabajo ofrece a los ciudadanos y de las perspectivas de encontrar un buen empleo", como dijo García Andrés en su valoración de la EPA.

A falta de un "análisis más fino" de las razones de este repunte de la población activa, el economista jefe para España en BBVA Research, Miguel Cardoso, cita la inmigración y el aumento en la tasa de participación de los españoles.

"La diferencia viene siendo la decisión de los residentes en España de participar en el mercado laboral (...). En todo caso, lo que se está observando es que las restricciones que había para la creación de empleo en 2021 y parte de 2022 comienzan a moderarse, gracias tanto a la llegada de extranjeros, como a que cada vez más residentes en España deciden buscar (y encuentran) empleo", explica Cardoso a EL ESPAÑOL-Invertia.

El razonamiento del economista jefe para España en BBVA Research se aproxima más a la visión del Gobierno, con esos 21,26 millones de ocupados en el tercer trimestre.

Una oficina de empleo en Madrid. Carlos Luján Europa Press

El profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea también se pronuncia en esta línea. Corrales asegura que el hecho de que el número de activos se haya incrementado "significa que tienen más perspectivas de encontrar empleo y, por tanto, en disposición de trabajar".

En su opinión, es, a todas luces, "un elemento positivo", sobre todo en un contexto en el que el PIB empieza a mandar señales de ralentización, que no de recesión, y en un entorno internacional poco favorable, unido a la última crisis inflacionaria.

"El aumento de la población activa tiene que ver con las expectativas. Si se ve que el mercado de trabajo es capaz de generar empleo, hay más expectativas de encontrar trabajo y aumenta la población en disposición de trabajar", recalca Corrales.

Otros economistas, como Pampillón, difieren de esa visión optimista del mercado de trabajo. El catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo cree que ante unos salarios que no crecen al ritmo de la inflación, algunas personas se ven obligadas buscar trabajo ya que "hace falta más dinero para la casa porque con el sueldo de uno no se llega a final de mes".

Trabajadores en un almacén. Jesús Hellín Europa Press

Sin embargo, desde Randstad Research no han observado todavía "ningún fenómeno de este tipo". "No ha habido un cambio brusco a peor para generar estos comportamientos", matiza Bote.

El director de Randstad Research precisa que estas situaciones se dan cuando hay "algún tipo de shock muy particular" y, por el momento, no se detecta. "Eso sería indicativo de que ha empeorado la economía y no es así. Está desacelerando, pero no para provocar alarma", concluye Bote.

