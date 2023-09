Las autorizaciones de trabajo a extranjeros aumentaron un 30,7% hasta mayo

Las autorizaciones de trabajo a extranjeros ascendieron entre enero y mayo a 93.444, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En un año, esa cifra ha repuntado un 30,7%, con 21.974 permisos más que en el mismo periodo de 2022.

En sólo cinco meses, las autorizaciones, tanto renovaciones como iniciales, ya representan el 47% del total concedido en 2022. Ese año, las autoridades dieron 198.752 autorizaciones de trabajo a extranjeros.

No obstante, desde CCOO señalan que ese aumento no les genera "una especial relevancia". "No significa, necesariamente, que haya habido un incremento, sino una aceleración en los trámites", explica a EL ESPAÑOL-Invertia el responsable de Migraciones de la Secretaría Confederal de Internacional, Cooperación y Migraciones, José Antonio Moreno.

Además, detalla que las concesiones de autorización de trabajo no van aparejadas con las solicitudes. Para Moreno, la importancia del dato reside más en las concesiones iniciales, que en las totales, ya que estas incluyen también las renovaciones.

Entre enero y mayo, la estadística del Ministerio de Trabajo y Economía Social registra 25.929 autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, un 33,5% más que en los cinco primeros meses de 2022. En el caso de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y trabajo por cuenta propia, el repunte en este tiempo ha sido del 19,6%, desde los 674 permisos de 2022 a los 806 de estos cinco meses de 2023.

Aumento en la construcción

Los extranjeros han conseguido, en su mayoría, autorizaciones para trabajar en los servicios. Del total de los 93.444 permisos concedidos entre enero y mayo de este año, 53.591, un 57,35% fueron para empleos en este sector.

En comparación con los datos del mismo periodo de 2022, las autorizaciones de trabajo a extranjeros para empleos del sector servicios han repuntado un 27,4%, con 11.536 permisos más.

Sin embargo, el crecimiento reseñable se observa en la construcción, con un 43,6% de autorizaciones más en los cinco primeros meses de 2023, según el Ministerio de Trabajo. La suma de las autorizaciones en este sector asciende a 8.461.

Las empresas de la construcción llevan meses reclamando la necesidad de permitir la contratación en origen para cubrir vacantes, ante la dificultad, según su criterio, de encontrar trabajadores para ello en España.

Esta cuestión sigue siendo objeto de debate y los sindicatos se oponen a ello, ya que les resulta incomprensible que el sector no encuentre trabajadores en un mercado con cerca de 3 millones de parados.

"Desde el punto de vista sindical, pondría el énfasis en la carencia de dignidad de determinadas condiciones. Los trabajadores (en paro) en el país no consideran aceptables esas ofertas. No deja de ser llamativo. Hay una disfunción entre el discurso y los datos", apunta Moreno.

En CCOO, observan que en la construcción se está generando "una necesidad artificiosa de incorporar mano de extranjera", ante unas condiciones laborales que no aceptan los trabajadores del país. No obstante, Moreno advierte de que cualquier extranjero, una vez que reciba ofertas con mejores condiciones, también va a dejar ese puesto.

"Tenemos que abordar de una vez por todas la necesidad de analizar esas condiciones indignas de trabajo", reclama.

En el resto de sectores, también han aumentado las autorizaciones de trabajo. El sector agrario contabiliza 11.737 permisos entre enero y mayo, un 18,1% más, mientras que 3.921 extranjeros han recibido en estos cinco meses autorización de trabajo en la industria, un 33,6% más.

Marroquíes y colombianos

Las autorizaciones de trabajo a los colombianos se dispararon un 99,5% en los primeros cinco meses del año. El total asciende a 13.292 permisos, 6.629 más que en entre enero y mayor de 2022.

El 56% de esos más de 13.000 permisos se otorgaron a mujeres y el resto, a hombres. Además, en términos absolutos, los colombianos son, junto con los marroquíes, los que más permisos para trabajar por cuenta propia recibieron con 131 en esos cinco primeros meses. No obstante, sobre el total para esta nacionalidad, sólo representa un 1%.

Las autorizaciones de trabajo a marroquíes crecen menos en porcentaje, un 25,3%, aunque son las más numerosas en valores absolutos, con 15.697 permisos en cinco meses. En este caso, el 75% fueron para hombres y sólo un 25% para mujeres.

Del total de autorizaciones, 157 fueron para trabajar por cuenta propia. De nuevo, un número abultado en términos absolutos en comparación con otras procedencias, pero sólo un 1% del total de los permisos para ciudadanos de Marruecos.

En porcentaje, también sobresale el repunte de autorizaciones a los hondureños, del 41,3% y una suma de 9.289 permisos de trabajo.

Le sigue el 40,2% de aumento en las autorizaciones de trabajo a peruanos, que ascienden a 5.141 entre enero y mayo de este año.

