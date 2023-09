Los problemas para encontrar trabajadores afectan a siete de cada diez pymes, según un informe de Cepyme

Las dificultades para encontrar mano de obra también llegan a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Los problemas para contratar trabajadores afectan a siete de cada diez pymes, según las conclusiones del estudio "El reto de las vacantes en España", elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme).

El 71% de las pymes encuestadas asegura que tiene dificultades para cubrir sus vacantes, aunque sólo un 44% está buscando activamente empleados para esos puestos. Las empresas aluden a la falta de formación cualificada como el primer obstáculo para contratar los trabajadores.

El informe señala, también, que el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo responde a la ineficacia de las políticas activas de empleo, la despoblación, el envejecimiento de las plantillas, el déficit de formación continua y de perfiles técnicos y tecnológicos, los cambios sociales y la burocracia necesaria para importar mano de obra extranjera.

El autor del informe, Diego Barceló, ha criticado la "bajísima efectividad del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)", que sólo consigue colocar a un 5% de los parados.

"Para las pymes, el SEPE puede ser un apoyo fundamental. Sólo el 9% de las pymes acude al SEPE a la hora de buscar candidatos", ha comentado durante la presentación.

La dificultad para dar con los trabajadores adecuados también está provocando que la pyme española no pueda crecer, como ha denunciado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. "La economía española no se puede permitir que aquellas empresas que pueden crecer no lo hagan por no encontrar trabajadores para ellos", ha expresado.

Cuerva ha señalado algunos de los motivos expuestos en el informe, como el envejecimiento del mercado laboral, el desacople entre las políticas sociales y las políticas activas de empleo o los cambios en las expectativas de los jóvenes.

Buenas sensaciones

Cuerva también ha valorado durante este acto el dato del PIB conocido este lunes, que eleva el crecimiento de la economía española al 5,8% en 2022 y ha subido al 6,4% el de 2021.

El presidente de Cepyme ha reconocido que se trata de un buen dato y ha añadido que 2023 también está siendo "un año con muy buenas sensaciones y un incremento de la actividad en algunos sectores".

No obstante, ha puntualizado que ese crecimiento está siendo desigual y ha alertado de que el ritmo de la economía española puede acercarse al "enfriamiento".

"Podemos asistir a una congelación de la economía, a un frenazo de nuestra economía, y lo que sí advertimos también es que puede producirse una leve moderación en ese empleo que se está produciendo ahora de forma alta", ha agregado.

