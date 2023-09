Los expertos dudan de las políticas activas de empleo: falta atención personalizada y sobran cursos para parados

España destinó más de 7.000 millones de euros a Políticas Activas de Empleo (PAE) en 2022 y más de 8.000 millones de euros al mismo fin en 2023. Esa inversión está dirigida, en buena parte, a financiar acciones y medidas de orientación y formación de los desempleados, aunque algunos economistas cuestionan su eficacia.

Tampoco entienden la labor del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ni de las oficinas de empleo de cada comunidad autónoma, con un sistema que también dificulta la movilidad laboral de los parados, por la simple incomunicación de las ofertas de trabajo.

Los sindicatos comparten crítica y en varias ocasiones han reclamado un cambio en el funcionamiento del SEPE y en la atención a los parados. Con casi 3 millones de desempleados, los representantes de los trabajadores piden una atención más personalizada y enfocada a encontrar trabajo. Pese a esa cifra de paro, los empresarios insisten en que tienen problemas para encontrar trabajadores.

[Moncloa admite ante la UE la "ineficacia" del 25% de lo que gasta en políticas de empleo]

La directora de Proyectos Internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y vocal del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Matilde Mas, es una de las voces críticas con las PAE.

"Ni son activas ni benefician al empleo. No he visto el resultado ni veo para qué sirven", zanjó durante su intervención en un acto del Consejo General de Economistas (CGE).

Mas echa en falta el uso de la tecnología para "casar oferta y demanda", sobre todo, cuando se destinan millones de euros a intentar que los desempleados encuentren un empleo.

"No se puede utilizar para dar cursillos a desempleados. No hay ningún tipo de asesor que pueda seguir su carrera. Es la ineficiencia en estado puro cuando hay elementos que permitirían poder casar ofertas. No tiene sentido que estén centradas en las comunidades autónomas", abundó Mas en su crítica.

[UGT avisa al Gobierno de que no se conformará con llegar al 8% de paro para hablar de pleno empleo en España]

Las dudas sobre el funcionamiento de las políticas y servicios de empleo no son nuevas. La semana pasada, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, denunció que "los servicios públicos de empleo en algunos casos no funcionan, en otros lo hacen con deficiencias y en algunos, un poquito mejor".

Al igual que Mas, Álvarez tampoco entiende que los desempleados no cuenten con un servicio de personalizado en las oficinas de empleo que les ayude en su inserción laboral.

Movilidad laboral

Otra incógnita del mercado de trabajo es la reducida movilidad laboral entre los parados. El último dato disponible se corresponde con la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2022.

España contaba entonces con 3.174.700 personas en paro. De ellos, el 28,9% nunca había cambiado de municipio desde su nacimiento y un 79,2% (2.513.400) llevaba en la misma localidad desde, al menos, hacía cinco años.

El arraigo de los parados a su territorio superó ese 79,2% de la media nacional en seis comunidades autónomas. Extremadura estaba a la cabeza con el 91,8% de sus parados sin haber cambiado su municipio de residencia en al menos cinco años.

En Andalucía, ese porcentaje era del 86%, seguido del 81,9% de La Rioja y un 81,8% en Cantabria. El 81,5% de los parados de Castilla y León tampoco habían cambiado su lugar de residencia en el último lustro, según los datos de la EPA del primer trimestre de 2022. En el caso de la Comunidad Valenciana, la cifra era más cercana a la media nacional, con un 79,4%.

Vista de una Oficina de Empleo, en Madrid. Marta Fernández Europa Press

Entre enero y marzo de 2022, Andalucía y Extremadura también tenían algunas de las tasas más altas de desempleo. En Andalucía, era del 19,43%, y en Extremadura, del 18,98%. La media nacional estaba entonces en el 13,65%.

El catedrático de Organización de Empresas Vicente Salas puntualizó en el acto del CGE que existe una "diferencia de desempleo entre las comunidades autónomas" que hace que España esté "lejos de tener un mercado homogéneo".

"Hay que movilizar más recursos y analizar por qué hay tan poca movilidad dentro de España. Existe distancia en el desempleo de unas comunidades a otras. ¿Por qué está ocurriendo este fenómeno?", se preguntó Salas.

Mas encuentra una posible respuesta: la vivienda. "El tratamiento en España de las transmisiones inmobiliarias es carísimo, tiene mucho gravamen. Plantearte dejar tu casa y pagar otra es un freno muy importante a la movilidad. Es un tema muy importante. La fiscalidad en España penaliza la movilidad", concluyó.

Sigue los temas que te interesan