Los datos desmienten al Gobierno: bares, restaurantes y hoteles son los que más empleo crean

El empleo de alto valor añadido no termina de despegar en España. A pesar de que el Gobierno insiste en que se están creando puestos de trabajo de calidad y en sectores de alta tecnología, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2023 evidencian que el trabajo en España sigue concentrado en el sector servicios.

El sector terciario ocupó a 606.000 personas más entre abril y junio. La industria destruyó 64.500 puestos de trabajo en el mismo periodo. Los servicios acumulan 16.221.900 ocupados en un país con 21.056.700 trabajadores; la industria emplea a 2.726.100 personas, su nivel más bajo desde el primer trimestre de 2022.

Dentro de los servicios, el comercio y la hostelería contribuyen especialmente a esa creación de empleo, sobre todo en un trimestre caracterizado por la campaña de Semana Santa y el inicio de las contrataciones de verano. El comercio sumó 26.100 trabajadores más (0,9%) entre el primer y el segundo trimestre, con un total de 3.077.600 ocupados. Por su parte, la hostelería empleó a 270.900 personas más (17,4%) en tres meses, hasta 1.832.000 ocupados.

La contratación de trabajadores para estos sectores también se ha incrementado en comparación con el año pasado. La ocupación en la hostelería es un 7,1% superior a la del segundo trimestre de 2022, con 122.200 trabajadores más respecto a ese periodo. El comercio se apunta una subida del 3,8% y gana 111.800 ocupados.

Los datos de esta EPA reflejan que España es un país que "tira del ocio y del turismo", como comenta el economista y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, a EL ESPAÑOL-Invertia. Sin embargo, no lo dice con ningún matiz despectivo.

"Va a ser así y no creo que sea malo. El turismo no es para avergonzarnos, va a estar en auge en los próximos años. No hay que avergonzarse por tener un turismo potente, pero hay que hacer que tenga más valor añadido", insiste.

El director de Randstad Research, Valentín Bote, tampoco comprende los "mensajes hostiles" a la hora de hablar del turismo y del empleo que crea. "Es uno de los puntos fuertes de nuestra economía que otros países no pueden tener. Vamos a fortalecer lo que nos diferencia", recomienda.

Cambios lentos

España perpetúa trimestre tras trimestre una estructura productiva liderada por los servicios, mientras que la industria acumula nueve meses de caídas en la ocupación. Las actividades científicas y técnicas de las que presume el Ejecutivo también crecen, en concreto, un 9,1% respecto al primer trimestre de 2023 y un 12% sobre el segundo trimestre de 2022. En total, estas profesiones suman 1.244.400 ocupados, pero su peso sobre el empleo de España apenas llega al 6%.

Para los expertos consultados por este periódico, esas cifras dificultan hablar aún de un cambio del modelo productivo español, pero descartan que haya motivos para preocuparse. Tanto Bote como Conde-Ruiz defienden el peso del turismo, el ocio y las ocupaciones relacionadas en la economía española y apuestan por agregar a estas actividades un valor añadido.

De hecho, Conde-Ruiz pide mirar con cautela la fascinación por un exceso de desarrollo industrial. "Todos queremos una industria potente, pero hay que tener en cuenta que puede estar muy amenazada por la revolución digital y muchos procesos se podrán automatizar", advierte.

Sobre el crecimiento de las actividades científicas y técnicas, el subdirector de Fedea admite que "están tirando", pero apunta a la ejecución de los fondos europeos como causa principal de ese repunte.

Desde Randstad Research, Bote prefiere analizar los datos de la EPA sin "dejarse llevar por la euforia". "Están muy concentrados en actividades concretas, pero la industria ha destruido empleo y es muy preocupante. La evolución del mercado del automóvil no está dando buenas sensaciones, está sufriendo y para nosotros (como país) es importante", alerta.

Bote descarta que la EPA y la composición del empleo en España estén configurando un nuevo modelo productivo. "Podría suceder por el devenir de la economía y de la sociedad, que sería lento, o por la regulación y las políticas públicas", explica.

Por el momento, el director de Randstad Researhc no observa ninguna de las dos opciones y sostiene que el modelo productivo español no sólo es igual que en 2022, sino también igual que antes de la pandemia de la Covid-19.

