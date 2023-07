Cepyme espera que el próximo Gobierno "cambie el rumbo" y frene "el hostigamiento" contra las empresas

Las elecciones generales del próximo 23 de julio se perciben ya en los discursos de los líderes empresariales. El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, tiene la vista puesta en el resultado de esos comicios y ha pedido al próximo Ejecutivo que "cambie el rumbo" y frene el "hostigamiento contra la empresa".

"Es imposible que España crezca y sea competitiva -que es el verdadero reto de nuestro país-, si es su propio Gobierno el que ataca a las empresas, ejecuta políticas intervencionistas, implanta una fiscalidad confiscatoria o limita la misma libertad empresarial", ha dicho Cuerva en su intervención durante la Asamblea General de Cepyme.

Esta no era la primera vez que el empresario cuestionaba la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez y las declaraciones de algunos de sus ministros hacia los empresarios. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para volver a lamentar que, durante esta legislatura, la empresa "fue dejada atrás y maltratada, cuando no denostada".

Defensa de la libertad

Cuerva ha evitado pedir el voto abiertamente para ningún candidato en concreto y ha mantenido que las empresas "deben ser neutrales". No obstante, ha instado a los empresarios a "defender la empresa".

Para el presidente de Cepyme, la defensa de la empresa "exige la defensa de la libertad de empresa y del libre mercado", en contraposición a un Ejecutivo que ha implantado "una fiscalidad confiscatoria" o que ha "sobrerregulado casi cada ámbito empresarial", con "rigideces en el mercado laboral".

"La defensa de las empresas implica posicionarnos clara, nítidamente, del lado de la libertad. En la medida en la que eso, la defensa de la libertad, sea un posicionamiento ideológico, seamos ideológicos: desde la neutralidad política, defendamos la ideología de la libertad. Y, queridos amigos, defendamos a la empresa", ha exhortado Cuerva.

El presidente de Cepyme también ha criticado en su discurso las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo, como el macrodecreto aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros. Cuerva ha acusado a Sánchez de "gobernar a ritmo de ocurrencia" y cree que "ni siquiera una campaña electoral" justifica sus acciones.

Cuerva tampoco aprueba el Observatorio de Márgenes creado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. "Es una de las peores decisiones de un Gobierno que ha tomado innumerables malas decisiones", ha recalcado en su discurso.

El presidente de Cepyme sostiene que es "pernicioso" porque "estigmatiza la obtención de beneficios". "Me pregunto cómo vamos a financiar la innovación, la creación de empleo, el emprendimiento... Cuando el mismo Gobierno ha decidido vigilar los beneficios y decidir cuánto es mucho o poco beneficio", ha planteado ante la Asamblea.

Cuerva también ha tenido comentarios velados para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, como líder de Sumar y candidata a la Moncloa, ha propuesto como parte de su programa una herencia universal". "Decisiones a cada cual más populista que la anterior: ya sean observatorios sobre beneficios o pagas universales", ha zanjado el presidente de Cepyme.

