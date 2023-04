El Gobierno aún no ha decidido en qué porcentaje debe ser retribuido el permiso parental y quién debe pagarlo

Una de las principales novedades que traerá el proyecto de Ley de Familias es el permiso parental de ocho semanas. Se trata de un nuevo beneficio social que los padres podrán disfrutar durante los primeros ocho años de vida de su hijo. Podrá consumirse de una sola vez o disfrutarse por semanas o días durante el periodo de vigencia del permiso. Es decir, hasta que el menor cumpla ocho años.

El Gobierno ha confirmado que, tal y como indica la directiva europea en la que se inspira el permiso, finalmente, será remunerado. Sin embargo, hay muchos interrogantes al respecto. Todavía no se ha decidido qué parte del salario se abonará a los trabajadores mientras disfruten de él y qué ente lo abonará: la empresa o la Seguridad Social.

Fuentes del Ejecutivo confirman que todavía no se ha tomado una decisión al respecto. De hecho, cabe recordar que el proyecto legislativo de la Ley de Familias que aprobó el Consejo de Ministros no incluía la remuneración del permiso parental.

Pero finalmente sí habrá algún tipo de abono salarial. Este extremo fue confirmado este martes por Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, obedeciendo el espíritu de la directiva europea de la que procede el permiso parental y que obliga a que este beneficio social esté en vigor antes del 2 de agosto de 2024.

Con todo, lo que no precisa en modo alguno la directiva es cómo se tendrá que aplicar. Tampoco aparece reflejado en la versión de la Ley de Familias que el Ejecutivo ha remitido al Congreso.

Desde el Ejecutivo admiten que todavía no se ha tomado una decisión al respecto. ¿Qué hipótesis se manejan? No se descarta ninguna. Por un lado, está cuál será la remuneración, que previsiblemente será el equivalente a un porcentaje del salario. Pero todavía no se ha definido cuál.

Tampoco se ha determinado quién abona la retribución que reciba el trabajador durante el periodo que disfrute del permiso. Puede ser la Seguridad Social o puede ser la empresa. No se descarta, incluso, que se gestione una fórmula mixta.

Pese a su impacto sobre la actividad laboral y de las empresas, este asunto no se ha tratado con patronal y sindicatos, y tampoco está previsto que se aborde en el Diálogo Social.

En cualquier caso, fuentes de cúpula de la CEOE admiten ciertas "inquietudes al respecto", sobre todo si esto supone elevar los gastos de las empresas. "No tiene sentido cargarles con ello. Los costes laborales ya son altos de por sí", indican, sobre todo ante la subida de cotizaciones que se avecina en los próximos años.

Efectos nocivos

Además, estas voces alertan de que se puede producir un efecto nocivo inesperado. "Habrá empresas que prefieran no contratar personas en edad de disfrutar" el permiso parental.

Según ha podido saber este periódico, los interrogantes citados se abordarán durante el trámite parlamentario, mediante enmiendas, que ahora afronta el proyecto en el Congreso. Cabe recordar que el permiso parental está diseñado para progenitores de menores, tiene una duración de ocho semanas y podrá disfrutarse de manera continua o discontinua y a tiempo parcial o completo.

El permiso estará a disposición del padre y de la madre (independientemente de si es hombre o mujer) del menor hasta que cumpla 8 años, pero no es anual. Es decir, lo que se consuma de este beneficio no se renueva año a año, sino que su uso es acumulativo hasta que se gaste.

Está previsto que su aplicación que sea progresiva. Así, si se aprobara el proyecto de ley en 2023, sería de seis semanas. Las ocho semanas se aplicarán a partir de 2024.

La Ley de Familias también prevé la generación de permisos de cinco días al año para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente y de cuatro días por fuerza mayor familiar, ambos retribuidos.

Como ya contó EL ESPAÑOL-Invertia, el proyecto de ley prevé que los trabajadores que disfruten de estos permisos estén protegidos contra eventuales despidos.

