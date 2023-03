La subida de cotizaciones de Escrivá destruirá como mínimo 33.000 empleos en sus primeros 3 años de aplicación

La reforma de las pensiones de José Luis Escrivá no ha pasado el examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Como ya ha contado este periódico, el incremento de cotizaciones no compensará el gasto que generará el haber vinculado las prestaciones al IPC, por lo que se elevará el déficit público. Sin embargo, no será el único efecto negativo de la reforma, según la institución.

El informe elaborado por el ente también alerta de los efectos que el incremento de los costes laborales tendrá en el empleo. Concretamente, la AIReF calcula que la destrucción de al menos 33.000 puestos de trabajo durante los tres primeros años de la subida de cotizaciones. Y eso como mínimo. Cabe recordar que la reforma de las pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones busca potenciar los ingresos de la Tesorería mediante tres vías: el mecanismo de equidad intergeneracional (un recargo en las cotizaciones que se destina de forma completa al Fondo de Reserva del 1,2%); un incremento de las bases de cotización máximas adicional al IPC (de 1,2 puntos porcentuales de 2024 a 2050); y la creación de una cuota de solidaridad que se cargará sobre la parte de los salarios más altos que estén por encima de la cotización máxima, que llegará a ser del 7%. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, interviene durante una rueda de prensa de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Gustavo Valiente (Europa Press). En su análisis, la AIReF alerta del impacto que este incremento de los costes laborales tendrá en el empleo. "La evidencia empírica muestra que un aumento de un punto porcentual de la fiscalidad laboral elevaría el desempleo en 0,2 puntos porcentuales". A partir de aquí las estimaciones de AIReF sugieren que "un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo de cotizaciones sociales o de los impuestos al trabajo sobre un escenario base tiene un impacto negativo en el empleo de una décima transcurrido el primer año desde la subida del tipo efectivo y de dos décimas transcurridos dos o tres años". A partir de ahí, la Autoridad considera que "ello supone, en términos de puestos de trabajo equivalente, una reducción de unos 6.000 empleos en el primer año y de 33.000 transcurridos tres años" respecto a un escenario sin subidas de cotizaciones. Con todo, el efecto de la reforma sobre el empleo será todavía mayor. "El conjunto de las medidas aprobadas de incremento de las cotizaciones tiene un impacto superior

una vez que todas ellas sean desplegadas". [El Gobierno elevará las cotizaciones a más de 1,2 millones de personas sin que apenas suban sus pensiones] La AIReF calcula que "la mayor proporción del incremento de gravamen recaerá sobre las rentas salariales superiores a 54.000 euros". Esto supone un 65% del coste la reforma, que equivale a 7.800 millones de euros de impuestos adicionales con los datos del PIB de 2022. Este impacto se debe fundamentalmente al aumento de las bases máximas de cotización. Por su parte, los salarios inferiores a 54.000 euros soportarán el 35% de los ingresos esperados por la reforma. Aunque solo se ven afectados por el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), "son el grupo más numeroso y en el que se concentran la mayoría de los salarios en España". La reforma supondrá, así, un impacto superior en los salarios más elevados. De hecho, la suma de cotizaciones e IRPF hará que España sea uno de los países con el gravamen al trabajo a rentas altas más elevados de la OCDE, según, AIReF. Cabe recordar que los empresarios ya han alertado del efecto que el incremento de las cotizaciones podría tener en el mercado laboral. De hecho, el aumento de las cuotas sociales es el principal motivo del rechazo de la CEOE a la reforma de las pensiones. Sin embargo, a través de su perfil de Twitter, el ministro Escrivá ha restado peso a esta cuestión. En un tuit, Escrivá indicó: "Ante las opiniones que ponen en cuestión las medidas de ingreso previstas en la reforma de pensiones, los datos: cuando estén completamente desplegadas en 2050, supondrán menos de 40 céntimos/hora trabajada; las cotizaciones seguirán muy por debajo aún de la media de la zona euro". "En términos de costes laborales por hora, esa subida de 37 céntimos sigue dejando los de España muy por debajo de los de nuestros vecinos: 6 euros por debajo de Italia, y en torno a 15 por debajo de Alemania y Francia. No hay pérdida de competitividad, y sí más protección social", añadió, en un hilo en la red social.