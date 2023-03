Sánchez defiende "la solidez" de la reforma de las pensiones tras la crítica de AIReF, que no la cree sostenible

Este viernes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calificado con un suspenso la reforma de las pensiones, por no garantizar la sostenibilidad del sistema y provocar un aumento del déficit público a medio y largo plazo. Y tras recibir las notas, Pedro Sánchez se ha defendido: "No he podido leer el informe, lo haré; pero tengo que defender la solidez del trabajo del Gobierno, junto a las instituciones europeas".

Hace apenas una semana que el Consejo de Ministros se reunió en sesión extraordinaria para aprobar el decreto que culmina la reforma de las pensiones. Y este jueves, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue calificado de "frívolo, insolvente, irresponsable y antipatriota" por José Luis Escrivá, tras calificar la reforma de "parche que deja el problema para el próximo Ejecutivo, en 2025".

El hito las pensiones es uno de los principales compromisos adquiridos por el Gobierno con la Comisión Europea, tras años de advertencias a España, razón por la que se incluyó en el Plan de Recuperación: sin reforma "sostenible" no hay fondos europeos NextGeneration.

Sánchez y Escrivá han tenido que hacer equilibrios, en apenas 24 horas, para atacar a Feijóo y no a la AIReF; para calificar de regresiva la referencia del líder popular a "la dirección contraria que sigue la reforma en Francia" sin ofender a su socio Emmanuel Macron; y para, en definitiva, explicar por qué el decreto encomienda a la AIReF la evaluación de la "sostenibilidad" del sistema en 2025, pero no se esperó a su dictamen previo para convocar al Consejo de Ministros.

El presidente, en la rueda de prensa posterior a la finalización del Consejo, ha admitido que las "lecciones aprendidas de la anterior crisis financiera, hace 10 años" son las que han permitido "una respuesta diferente en esta ocasión, tras la pandemia y la guerra en Ucrania".

Y hay que recordar que la misma existencia de la AIReF -que presidía Escrivá antes de ser ministro- es consecuencia de las "lecciones aprendidas" de aquella crisis: fue un encargo directo de la Comisión Europea a España, su creación.

Es verdad que Sánchez lo decía en otro contexto, en realidad.

El presidente hablaba de ello para defender su empeño en que la UE complete la Unión Bancaria, con un mercado único de capitales y un fondo común de garantía de depósitos (EDIS). Ninguna de estas dos apuestas de Moncloa se han logrado en este Consejo de marzo, "aunque las conclusiones incluyen una mención a que estamos de acuerdo en seguir trabajando por ello", dijo.

Escrivá, preguntado por la AIReF

Lo cierto es que 12 horas antes de conocerse el informe demoledor de la AIReF, Escrivá fue preguntado precisamente por este punto. ¿Le han pedido una evaluación previa, para empezar con los deberes hechos?: "Lo que tiene el sistema es una cláusula de rigor y disciplina a medio plazo, pero como el PP tiene muy mala relación con reglas fiscales, por eso le molesta", respondía, "ese elemento que le da mayor credibilidad y sostenibilidad al sistema".

Y, sin explicar qué quería decir con la comparación, el ministro mantenía el argumentario: "En los años del señor Rajoy, se incumplieron las reglas sistemáticamente, fuimos el país al que la Comisión le aplicó más duramente el sistema de déficit excesivo en 2016".

Ante la insistencia del reportero sobre una evaluación ex-ante de la AIReF, Escrivá dijo: "Tienen la información, ya veremos qué opinan cuando consideren que deben hacerlo", cerró con cajas destempladas.

La AIReF hablaba, finalmente, este viernes. Y Sánchez tuvo que hacer equilibrios para defenderse cuando fue preguntado por si temía que las cuentas del organismo "rompa el consenso que dicen ustedes haber alcanzado con la Comisión".

El presidente, como horas antes su ministro, remarcaba que "los debates con las instituciones europeas son muy intensos. No es fácil". Pero, sobre todo, reivindicaba que su reforma es muy beneficiosa en dos aspectos: "Garantiza la dignidad de las pensiones de hoy y de mañana. Y garantiza la sostenibilidad del sistema a corto, medio y largo plazo".

"Feijóo, más desleal que Casado"

Eso con respecto a la AIRef y a Bruselas. Pero en lo que más se explayó Sánchez fue en arremeter contra Feijóo, "con quien nos econtramos ayer por Bruselas reuniéndose con quien pudiera".

En ese punto, le pudo al presidente el ánimo de desquite, ya que las citas del líder de la oposición no fueron de nivel bajo, ni siquiera medio: la presidenta, Ursula von der Leyen; el vicepresidente Margaritis Schinas; y los comisarios de Economía y Mercado Interior, Paolo Gentiloni y Thierry Berton.

El jefe del Ejecutivo levantó la bandera del "cambio de paradigma" de su reforma respecto de la "contrarreforma" del año 2013, bajo el Gobierno del PP. Una, que "aumenta los ingresos" y otra, que "recortaba las pensiones y los derechos". Una, que se aprueba "con paz social" y otra, que "fue contestada en las calles". Una, que "aporta 3.000 millones por primera vez desde entonces a la hucha de las pensiones" y otra que "la vació".

Sánchez criticó que Feijóo utilizara sus citas para "poner en duda" su reforma, pactada con Bruselas, apuntando a que eso es lo que convierte su "deslealtad" en algo peor que al Gobierno, "es una deslealtad al país".

El líder socialista, incluso, continuó su alocución -la más larga de la comparecencia- abundando en comparaciones. En este caso, entre el político gallego y su predecesor al frente de la oposición. "Yo pensaba que su deslealtad con España no iba nunca a superar a la de Pablo Casado", dijo con cara grave. "Es sonrojante y es evidente que Feijóo la ha superado".

Y entonces, el presidente entró lo que le tuvo ocupado entre el decreto y el informe de la AIReF: la moción de censura de Vox, este martes y miércoles en el Congreso. "Es importante recordar lo que les planteé a los españoles en ese debate, que no se trataba de convocar elecciones, sino de frenar las políticas públicas de este Gobierno, porque PP y Vox quieren volver al pasado".

Según Sánchez, unos a la época predemocrática -"cincuenta años atrás", dijo explícitamente- y los otros, "diez, a su reforma de pensiones de 2013, con recortes del Estado del bienestar", sentenció. "Eso es falta de patriotismo y una vuelta a las consecuencias adversas del pasado".

