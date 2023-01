CEOE y sindicatos celebran unos primeros contactos "informales" y abren la puerta a un pacto salarial en 2023

Este año 2023 ha comenzado igual que acabó 2022: sin un pacto salarial entre patronal y sindicatos que esté recogido en un nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC). Sin embargo, esta situación podría cambiar en las próximas semanas. CEOE y los trabajadores ya han iniciado contactos "informales" para tratar de cerrar un acuerdo en las próximas semanas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, las cúpulas de patronal y sindicatos ya están acordando y celebrando los primeros contactos para tratar de cerrar un acuerdo que se lleva resistiendo desde hace un año. En este contexto, esperan que las posturas se flexibilicen de manera que sea posible llegar a un pacto.

¿El panorama es optimista? Depende. La principal causa que ha impedido un acuerdo hasta ahora han sido las cláusulas reclamadas por los trabajadores para indexar las subidas salariales a la inflación.

Incluso con la aplicación de dichas cláusulas, desde el Diálogo Social hay voces que afirman que "el acuerdo es posible". Eso sí: consideran que las fórmulas para activar estas cláusulas deben ser "imaginativas" y "flexibles". Para ello consideran necesario "sentarse a hablar y discutirlas".

La negociación, informalmente, está en marcha y se están dando los primeros pasos para lograr acercamientos, aunque formalmente tanto la patronal como los sindicatos aseguran que no se moverán de sus posiciones.

De hecho, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, aseguró este lunes que no se moverán un centímetro, asegurando que las movilizaciones sindicales de los últimos meses continuarán hasta "conseguir al 100% los objetivos planteados".

Calculó que la subida salarial media en 2022 fue, en realidad, de casi el 4%, no el 2,69% reflejan por ahora la estadística de subidas por convenio del Ministerio de Trabajo. Y que ha sido así gracias a las movilizaciones de los sindicatos.

A esta cifra se llega con la suma de los convenios negociados y pactados en 2022 a otros pagos extraordinarios y deslizamientos, según los datos obtenidos a través de las retenciones salariales del Ministerio de Hacienda, indicó Álvarez en un encuentro con periodistas

"El año 2023 empieza como acabó el 2022, con una exigencia a la patronal para sentarnos a negociar los convenios colectivos. Tenemos que facilitar la situación de los convenios colectivos durante el 2023. Es necesario que volvamos a la mesa del AENC, hago un llamamiento específico a la patronal para que eso sea así", subrayó.

No es la única cuestión salarial que está pendiente y sobre la mesa del Diálogo Social. Sigue sin resolverse la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023. "No hay ninguna excusa para que no esté aprobado todavía", protestó Álvarez.

"Somos conscientes de que hay un informe de expertos con banda mínima (4,6%) y máxima (8,2%). Para nosotros, tendría que estar entre la banda máxima, pero haciendo una interpretación adecuada podría subir incluso por arriba de los 1.100 euros" al mes, apuntó el líder sindical en un encuentro con medios.

Álvarez explicó dicha interpretación alude a que el cálculo del informe de la Comisión de Expertos no recoge los datos de 2023 y "el compromiso del Gobierno es que (el SMI) llegaría al 60%" del salario medio español en 2023.

La visión de la patronal es totalmente diferente. La CEOE ha propuesto que la subida sea del 4%, muy por debajo de lo reclamado por los trabajadores.

Los empresarios hicieron saber al Ministerio de Trabajo esta proposición a través de una carta, dada la negativa de la CEOE a reunirse con el Gobierno después de que, en el Congreso, se le diera más poder de decisión a la Inspección de Trabajo en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) a través de la Ley de Empleo.

Sin embargo, fuentes de la cúpula de la CEOE consideran que esta postura no es viable y aseguran que, más tarde o más temprano, volverán al diálogo presencial. Eso sí: para esto ocurra con todas las garantías, el PSOE debe enmendar la Ley de Empleo en el Senado.

