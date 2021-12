Los convenios colectivos de las empresas públicas impiden la subida salarial de cerca de 20.000 trabajadores

Dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se incluyó una subida del 0,9% de los salarios públicos. Sin embargo, y a menos de un mes de que acabe el año, hay miles de trabajadores cuyos sueldos todavía no han registrado esta revalorización.

El sindicato CSIF ha denunciado que empresas del sector público como Aena o Navantia no han aplicado la susodicha subida salarial. Se trata de una situación que afecta a cerca de 20.000 trabajadores.

Dichos trabajadores pertenecen a empresas tan importantes como Aena (7.700 empleados, según datos de cierre del ejercicio 2020); Navantia (con 5.000 aproximadamente) y Paradores (cerca de 4.000). También se encuentran otras como Puertos del Estado (cerca de 4.500) y Enusa (664 empleados en 2020).

Lo desconcertante, según CSIF, es que determinadas empresas públicas sí han ejecutado esa subida. Por ejemplo, Correos, Renfe, Adif o Tragsa han aplicado y abonado a sus trabajadores la revalorización. En este sentido, fuentes del sindicato ven "discriminatorio" que no se haya autorizado para todas las empresas al mismo tiempo.

Este medio ha contactado con las empresas públicas que no han aplicado las subidas salariales para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.

Sorprendente

Así mismo, resultan sorprendentes casos como que Correos sí haya pagado a su plantilla y Correos Express, filial de esta, no lo haya hecho todavía. "La subida, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, aprobada por Ley para todas las

empresas públicas, sólo depende de que Hacienda y Función Pública le dé luz verde", denuncia CSIF.

En cambio, desde el departamento que dirige María Jesús Montero aseguran que tienen las manos atadas. Aunque admiten que "habría que mirar cada caso concreto", todo apunta a que el problema es que en las plantillas afectadas aún no hay acuerdo "para renovar el convenio que recoge la subida salarial y hasta que eso no se produzca, Hacienda no puede dar el visto bueno a ese incremento".

Mientras que el capítulo de la subida salarial de este 2021 parece que no se ha cerrado del todo (al menos para parte de los trabajadores públicos), el Gobierno da por cerrada la revalorización de sueldos para 2022.

Los Presupuestos Generales del Estado del próximo año recogen una subida del 2%, algo que no satisface a los sindicatos. Cabe recordar que los trabajadores reclaman que el aumento sea, al menos, del 3,5%.

Dicha diferencia se debe por dos causas: la subida de los precios, disparada este año, y que se compense la pérdida de poder adquisitivo del sector público durante los años posteriores a la crisis financiera.

Con todo, salvo imprevisto, no parece que las reclamaciones de los sindicatos del sector público vayan a tener respuesta. Los Presupuestos Generales del Estado ya han sido aprobados por el Congreso y ya han comenzado su trámite en el Senado, donde no se espera que sufran cambios de importancia.

