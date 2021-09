La CEOE dice no a la reforma laboral de Díaz y se ‘levanta’ de la mesa de negociación

No ha hecho más que empezar, pero el otoño de 2021 va a ser intenso, al menos en materia del Diálogo Social. El acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) -solo con sindicatos- es la punta del iceberg de lo que queda por negociar y cerrar antes de final de año por los compromisos alcanzados con la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una de estos asuntos es la reforma laboral y la CEOE ya ha dejado claro que no participará en ningún acuerdo en esta materia.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia por fuentes del Diálogo Social, la patronal, aunque seguirá participando en las reuniones con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, ha decidido no seguir el 'juego' del departamento de Yolanda Díaz.

El equipo de la vicepresidenta había pedido a los agentes sociales que le trasladaran sus propuestas para la reforma laboral en la que se está trabajando. Pero la CEOE ni siquiera dará este paso. ¿La razón? Los empresarios no quieren que se cambie ni una coma de la actual legislación.

Consideran que, al menos hasta que pase del todo la pandemia y la crisis, deben mantenerse los actuales esquemas legislativos. Y aun así, en un escenario post-crisis, se mostrarán muy reluctantes a la negociación.

De ahí que, en realidad, la patronal se 'levanta' de la negociación, aunque no lo escenifica de una manera física. Las causas están en determinados cambios propuestos por Trabajo, como los que se quieren establecer en la negociación colectiva.

Contrarreforma

El Gobierno quiere 'contrarreformar' la reforma de 2012 del PP y recuperar la ultraactividad de los convenios y que el convenio de sector tenga primacía sobre el de empresa.

Otra medida que no gusta a los empresas son los límites que se quieren establecer a la subcontratación. El Gobierno plantea eliminar el contrato de obra a los empresarios para impedirles externalizar servicios, algo a lo que se opone frontalmente la patronal.

Será la segunda de las grandes negociaciones que Díaz no logre sacar adelante desde que es responsable de las políticas de Trabajo tras excluir a la patronal de la subida del SMI de 2021. Aunque esto no afea los logros de la vicepresidenta gallega en las negociaciones con patronal y sindicatos, puesto que ha logrado acuerdos en asuntos como las sucesivas prórrogas de los ERTE y la 'Ley Rider'.

De hecho, desde las tripas del Diálogo Social añaden que está previsto que la patronal se mantenga en el resto de las negociaciones pendientes. Entre ellas, las futuras subidas del SMI para 2022 y 2023.

Próximos SMI

De hecho, la patronal está abierta a negociar dichos aumentos salariales, sobre todo de cara a un contexto económico en el que no habrá tanta incertidumbre como hoy día por la pandemia y se podrán tener perspectivas claras.

Por el lado de los sindicatos, el acuerdo parece hecho. Los trabajadores están de acuerdo con el grueso de las medidas propuestas por el equipo de Díaz. Con todo, todavía tienen que entregar su propuesta conjunta de iniciativas para la reforma laboral, puesto que UGT y Comisiones Obreras han acordado hacerlo de esta manera.

Con todo, los sindicatos no parece que les vayan a poner estas facilidades al homólogo de Díaz en Seguridad Social, José Luis Escrivá. Tanto Pepe Álvarez como Unai Sordo han avisado de que se opondrán a cualquier recorte de prestaciones mediante el mecanismo de solidaridad intergeneracional de las pensiones en el que está trabajando el Ministerio de Inclusión.

De su lado, la cuestión de las pensiones ha quedado en stand by. El ministerio de Escrivá ha preferido no volver a tocar esta cuestión hasta, al menos, que quede resuelta la prórroga de los ERTE Covid hasta finales de enero, que todavía no se ha cerrado.

