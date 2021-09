“Yolanda Díaz manda mucho”: la CEOE, atónita ante el poder acumulado por la vicepresidenta segunda

Jueves. Nueve y media de la noche. Habían pasado escasos minutos desde que Trabajo anunciara un acuerdo con los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional en 15 euros. Un whatsapp brilla en mi teléfono: "Yolanda Díaz manda mucho". ¿El remitente? Uno de los múltiples miembros de la CEOE.

Sus palabras reflejan la sorpresa que existe en el seno de la patronal por el poder acumulado en las últimas semanas por la vicepresidenta segunda. No solo ha logrado que Pedro Sánchez anunciara una subida inminente del SMI en una entrevista dominical, también ha logrado imponerse a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

Era la propia Calviño la que horas antes del acuerdo aseguraba que todavía estaba muy lejos y que había que esperar. Pero también era la propia Calviño la que hasta hace unos días defendía que "no era el momento de subir el SMI". Así que desde el entorno de la patronal están expectantes a las explicaciones que pueda dar ahora y se preguntaban "si es que ahora le parece bien".

Perfil propio

Los representantes de la patronal consideran que Díaz ha logrado marcar un perfil propio, dando una imagen de diálogo permanente al vender como un acuerdo "algo que no es tal, ya que para que existiera tendría que haber sido consensuado con todas las partes".

Esas mismas fuentes recuerdan que el Gobierno sólo tiene el deber de consultar con los agentes sociales cuánto subirá el SMI, dado que estamos ante una prerrogativa exclusiva del Gobierno para la que no necesita acordar nada.

Otra de las cosas que más ha llamado la atención es que Yolanda Díaz haya logrado que el incremento del SMI tenga carácter retroactivo desde el 1 de septiembre. A juicio de las distintas personas consultadas, estamos ante una demostración de fuerza que refleja que está dispuesta a dar la batalla en el diálogo social en los próximos meses.

Por delante hay un camino complicado. Patronal y sindicatos tendrán que negociar con Trabajo la contrarreforma laboral que Yolanda Díaz ha puesto encima de la mesa y sobre la que ya ha habido un primer contacto esta pasada semana.

Reforma "marxista"

En ese encuentro no hubo grandes novedades. Tan sólo hubo un intercambio de ideas sobre la base que presentó el Ministerio antes del verano. El principal escollo está en las medidas para acotar la temporalidad, y que para el Ejecutivo pasan por limitar los contratos de duración determinada. Algo que es "marxista" para la CEOE.

No va a ser una negociación sencilla. El Gobierno tiene prisa por cerrar este tema ya que tiene que estar lista antes de que acabe el año. Es más, en Trabajo ya ponen octubre como el mes definitivo para cerrar todos los cambios en materia laboral.

Resuenan tambores de guerra, por tanto. El 'no' de CEOE a la subida del SMI es una advertencia al Gobierno de que no van a aceptar todo lo que se ponga encima de la mesa. Así que se endurece la postura en la negociación. Sin embargo, aunque en esta ocasión no haya habido acuerdo, los patronos descartan levantarse de la mesa. Todo lo contrario, la mano sigue tendida.

Lamentan, eso sí, el gran poder que está adquiriendo Díaz. Hasta ahora Nadia Calviño servía como contrapeso contra determinados postulados que llegaban desde Trabajo. Sin embargo, en esta ocasión, los argumentos más ortodoxos no han convencido al Presidente que se ha decantado por las tesis del lado morado.

Es cierto que Trabajo no ha conseguido incorporar al acuerdo, como querían los sindicatos, una senda para subir el SMI durante los dos próximos años. Eso sí se le puede agradecer a Calviño, pero aun así las fuentes consultadas creen que esta partida la ha ganado la líder del ala de Podemos. Y eso, les preocupa.

