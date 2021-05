El pacto para extender los ERTE peligra: Escrivá insiste en bajar exoneraciones y CEOE y sindicatos se oponen

Finalmente, Gobierno, CEOE y los sindicatos UGT y CCOO no han logrado cerrar un acuerdo para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y sus condiciones hasta finales de septiembre. Todavía hay margen para el acuerdo hasta el día 30 que es cuando caduca el actual, pero se esperaba que este lunes pudiera haber pacto para la renovación y llevarlo al Consejo de Ministros, el último ordinario del mes.

Según ha podido saber Invertia, las causas por las que no ha sido posible cerrar un pacto han sido las exoneraciones de cuotas sociales a las empresas. El Gobierno insiste en rebajarlas mientras las empresas mantengan inactivos a sus trabajadores y, en cambio, aumentarlas cuando recuperen para la actividad a sus empleado.

Es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá el que insiste en esta fórmula. Pero patronal y sindicatos se han negado a ella y han reclamado que se prorroguen los ERTE tal y como están, en su totalidad. Incluyendo lo relativo a las exoneraciones.

Prestaciones

De hecho, la propuesta del Gobierno mantiene igual el resto de los beneficios sociales. Se conserva la totalidad de las prestaciones de los trabajadores (70% de la base de cotización) y el pago de sus cotizaciones por parte de la Seguridad Social.

"Hay acuerdo sobre el texto a excepción de un fleco no menor que tiene que ver con las exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social a las empresas, aspecto que esperamos que se resuelva en las próximas horas porque no hay ninguna justificación para que el acuerdo total no se produzca y se lleve este martes al Consejo de Ministros", asegura Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras. "Solo falta el compromiso del Ministerio de Seguridad Social".

La falta de acuerdo hace que la prórroga de los ERTE se quede en el aire y que no vaya -en principio- al Consejo de Ministros de este martes.

Lo normal es que haya nuevas reuniones en próximos días y se apruebe en un cónclave ministerial extraordinario. De lo contrario, el Gobierno podría optar por legislar en solitario, aunque por el momento esta posibilidad no se ha puesto sobre la mesa.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, había advertido este lunes al Gobierno de que la negociación para prorrogar los ERTE hasta después del verano "no es un mercado" y que lo que hay que hacer es extender el decreto que los regula tal y como está en este momento.

Preguntado sobre si habría acuerdo o no, Garamendi ha sido muy claro: "Eso habría que preguntárselo al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones", en referencia a José Luis Escrivá.