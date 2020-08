Díaz, sobre los ERTE: "No hemos creado un sistema de protección para dejarlo caer"

En esta línea, ha hecho hincapié en que "el sistema implantado por el Gobierno ha salvado a más de 550.000 empresas y a 3,4 millones de trabajadores en España".

Si bien, ha reconocido la ministra Díaz, "Baleares presenta en la actualidad cifras negativas", recordando que "en la sociedad balear, aún 140.000 personas siguen en ERTE, reflejándose que es la que tarda más en reactivar los trabajadores".

Fijos discontinuos

Por otro lado, la ministra Díaz ha querido también poner en valor la bonificación a los fijos discontinuos, recordando que "es la única medida que se ha extendido hasta el 31 de diciembre".

En este sentido, ha asegurado, "se trabajará para evitar que los fijos discontinuos no se queden sin protección social por no tener período efectivo de ocupación al no tener campaña turística".

"Lo que dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de que nadie se quede atrás no son palabras, son hechos, tal y como se demuestra este sábado en Baleares", ha destacado.

Mesa de diálogo social

Finalmente, la ministra ha anunciado que el equipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto con la Mesa de Diálogo Social de España se trasladarán a finales de agosto o bien a principios del próximo mes de septiembre a Baleares.

Al respecto, ha explicado que "el objetivo es compartir una agenda de trabajo intensa para acertar en las medidas laborales y económicas que puedan acompañar a esta comunidad autónoma".

Asimismo, ha considerado que esta agenda compartida será "clave" para que "los agentes sociales conozcan 'in situ' la especificidad de Baleares que no tiene nada que ver con la de otras comunidades", demostrando así ser consciente la ministra de la "singularidad" del archipiélago.

Con todo, ha apuntado que este anuncio se ha hecho atendiendo a la necesidad del Ministerio y de los agentes sociales de mantener la comisión tripartita que "se va a convocar este mes de agosto para ir analizando sector por sector, economía por economía y comunidad por comunidad" la situación tras la pandemia de la Covid-19.