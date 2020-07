Se deniegan el 25% de las solicitudes para prestaciones por cese de actividad

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha calificado este viernes de "ridículas y escasas" las prestaciones por cese de actividad para los autónomos después de haberse concedido sólo 115.000, denegándose el 25% de las solicitudes.

Desde ATA esperaban que esta prestación, compatible con la actividad, fuera demandada por 300.000 autónomos, pero las solicitudes no han llegado a las 160.000 y la Seguridad Social sólo ha concedido 115.000. "Con más de 240.000 negocios de autónomos cerrados, es lamentable que exclusivamente lleguen las ayudas a 115.000 autónomos", ha indicado Amor.

La organización también ha denunciado que se le ha denegado la prestación para autónomos de temporada a la mitad de los solicitantes, pues solamente la percibirán unos 2.000 de un universo que abarca casi a 100.000 autónomos de temporada que no recibieron ninguna clase de ayuda durante el confinamiento.

La situación de los autónomos

"Hay autónomos que están en tarifa plana y se han quedado sin derecho a acceder a la prestación por cese de actividad; hay autónomos que tienen menos de un año de antigüedad en su negocio o en su actividad y aunque no estén cerrados se han quedado sin ayuda. Los autónomos en pluriactividad incomprensiblemente y sin que aparezca en el Decreto Ley ni en ningún sitio no han podido tampoco acceder a la prestación y el 90% de los autónomos de temporada se ha quedado fuera de las ayudas", ha criticado Amor.

En el marco de la Comisión de Seguimiento de estas ayudas celebrada este viernes, ATA ha trasladado su descontento al Gobierno y ha pedido que se revise el marco de las ayudas. "El contexto es diferente, la demanda es muy baja, hay muchos autónomos que todavía no han abierto, están los rebrotes que no cesan, etc.", argumenta la organización.

Asimismo, ATA ha señalado que, aunque el Gobierno se ha comprometido a revisar el marco de prestaciones para autónomos, no debería "enaltecer" lo que han hecho estas ayudas. "Al contrario, han dejado a muchos autónomos en la cuneta en un momento en el que están pasando auténticas calamidades en su negocio, en su casa y en su actividad", concluye Amor.