Alemania obtuvo el cargo de economista jefe con Markus Brunnermeier y Francia la dirección de operaciones de mercado con Laurence Boone, lo que sitúa a ambos países en posiciones estratégicas junto al nuevo presidente español.

quiénes ocuparán los otros puestos clave del BCE tras la remodelación y qué equilibrio crean dentro del banco

Afecta en dos frentes: eleva el coste de financiarse en los mercados y reduce margen fiscal del Gobierno, y convierte las elecciones presidenciales en una prueba de confianza presupuestaria ante inversores.

¿cómo afecta a Francia que su déficit ronde ya el 120% del PIB y que su prima de riesgo haya rozado máximos?

Ya ocurrido: su nombramiento no cambia de inmediato la política del BCE ni evita subidas de tipos previstas; posible: con De Cos el banco podría actuar antes y comunicar con más precisión para contener riesgos de mercado sobre Francia.

¿qué consecuencias tiene la llegada de Hernández de Cos para la gestión de la deuda francesa ya disparada?

Porque su perfil técnico y moderado favorece el consenso entre los miembros del Consejo de Gobierno y encaja con la búsqueda de estabilidad institucional tras la etapa de Christine Lagarde. Su nombramiento también refleja apoyos políticos claves en Europa.

¿por qué ha elegido la eurozona a Pablo Hernández de Cos como presidente del BCE?

El nombramiento se produce en un entorno crítico para la eurozona y vendrá acompañado de renovaciones en cargos clave por parte de Alemania y Francia.

Su mandato apuntará a un BCE más receptivo y ágil, recuperando la sintonía con el modelo de Mario Draghi para afrontar la inflación y la política monetaria.

Su principal desafío a corto plazo será gestionar la elevada deuda pública francesa, en un contexto de déficit cercano al 120% del PIB y tensión en su prima de riesgo.

Pablo Hernández de Cos asumirá la presidencia del Banco Central Europeo en febrero, convirtiéndose en el primer español en liderar la institución.

El español Pablo Hernández de Cos cogerá las riendas del Banco Central Europeo a partir del próximo febrero en sustitución de Christine Lagarde, la actual guardiana del euro, que abandonará el cargo de manera anticipada. Y uno de los principales retos que tendrá que afrontar como presidente del BCE será la gestión de la disparada deuda francesa que ha puesto en jaque a la institución en los últimos meses.

De Cos será el quinto presidente de la historia del BCE y el primer español en liderar el banco central. Su nombramiento es también el más importante que ha vivido nuestro país para una responsabilidad en materia económica y financiera mundial.

Su perfil técnico y moderado promete ser clave a lo largo de sus próximos ocho años de mandato. Y aunque la realidad es que su poder dentro de la institución tiene límites— y De Cos no dejará de ser una sola voz en el Consejo de Gobierno— se espera que el nuevo presidente actúe como motor impulsor dentro del banco central.

En este punto, su llegada al BCE apunta a dejar atrás la era Lagarde, marcada por un planteamiento de consenso, y revitalizar el espíritu de su antecesor, Mario Draghi, del que De Cos se plantea como aliado.

Y esto promete materializarse en un BCE más receptivo, prospectivo y preciso en su comunicación, es decir, que actúe antes ante la inflación, sea más rápido a la hora de endurecer la política monetaria y que siga utilizando las orientaciones prospectivas como guía para el mercado.

A corto plazo, uno de los primeros desafíos que tendrá que afrontar De Cos será el de una deuda francesa que ha dado mucho dolor de cabeza al BCE en los últimos meses.

El déficit galo ronda ya el 120% del PIB y la prima de riesgo del país —el sobrecoste que paga Francia a Alemania para endeudarse— rozó los máximos de la crisis de deuda hace poco más de un mes.

El futuro de su deuda, encabezado por su credibilidad presupuestaria, promete ponerse a prueba por las urnas el próximo abril en las elecciones presidenciales francesas.

En este sentido, desde Mutualidad destacan que el exgobernador del Banco de España es un perfil muy favorable para Francia, especialmente por su carácter moderado.

Algo que también señalan desde Wellington Management, cuyo estratega macroeconómico expone que De Cos no estará necesariamente dispuesto a intervenir la economía francesa en cualquier circunstancia.

Otra de las funciones que tendrá que asumir De Cos es retomar proyectos que no llegarán a concluirse al término del mandato de Lagarde. Uno de ellos es la reducción del balance del BCE, inflado por los programas de relajación cuantitativa de los últimos quince años. Aunque tendrá que hacerlo sin tensionar la financiación de la eurozona.

La elección de Hernández de Cos, y especialmente la apuesta de un perfil relativamente moderado frente al candidato holandés Klass Knot, también obedece a la voluntad de encontrar consensos en la institución. De hecho, de su capacidad para tejer compromisos difíciles dependerá la solidez de la respuesta europea a las próximas crisis, como señalan desde LFDE.

Con todo, su selección como próximo líder del Banco Central Europeo no altera los pasos previstos para el Banco Central en sus próximas reuniones. Desde Ebury siguen respaldando que la institución monetaria subirá los tipos de interés en la última reunión del año, la del próximo mes de diciembre. Y que tras el alza vendrá una pausa prolongada.

La llegada de De Cos no será el único cambio de sillón que viva la institución monetaria.

Finalmente, Alemania se ha quedado con el cargo clave de economista jefe, para el que ha designado al profesor de Princeton Markus Brunnermeier y Francia, por su parte, ha elegido a Laurence Boone, execonomista jefe de la OCDE y exsecretaria de Estado de Asuntos Europeos, para hacerse cargo de la cartera de operaciones de mercado del BCE.

Lo cierto es que el desenlace del relevo llega en mitad de un contexto especialmente crítico para un BCE que sigue lidiando con una inflación por encima del objetivo marcado —derivada de la guerra en Irán— y que ya ha intentado paliar el banco central con hasta dos subidas de tipos en lo que va de año.