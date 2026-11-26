Tras el acuerdo de jefes de Estado comienza el trámite formal que exige la opinión del Parlamento Europeo y del propio BCE, y el nombramiento se ratificará en el próximo Consejo Europeo previsto para 17 y 18 de diciembre.

Dado el contexto de reactivación inflacionaria y nuevas subidas de tipos, su presidencia coincide con la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva; su perfil técnico y el nombramiento paralelo de un economista jefe alemán apuntan a un equilibrio entre firmeza y coordinación.

¿Cómo puede afectar la presidencia de Hernández de Cos a la política de tipos del BCE ante la subida de la inflación?

España gana representación clave en las instituciones económicas europeas al sumar la presidencia del BCE junto a cargos como la vicepresidencia de la Comisión y la presidencia del BEI, elevando su peso en decisiones económicas de la UE.

¿Qué consecuencias inmediatas tiene ya la designación de Hernández de Cos para España y su papel en Europa?

La candidatura se cerró por un pacto político entre líderes europeos que buscó consenso, con apoyo explícito de Francia y Alemania y la delegación del voto de España por ausencia de Sánchez, lo que dejó a Knot sin fuerza mayoritaria.

¿Por qué Hernández de Cos ha vencido a Klaas Knot en la candidatura para presidir el BCE?

Es el exgobernador del Banco de España con más de veinte años de relación profesional con el BCE y trayectoria en la autoridad monetaria española; fue nombrado gobernador mientras se formó en la institución y es considerado un técnico con experiencia en política monetaria.

¿Quién es Pablo Hernández de Cos y qué experiencia tiene para presidir el BCE?

El nombramiento forma parte de un pacto que sitúa al alemán Markus Brunnermeier como economista jefe y a la francesa Laurence Boone al frente de las operaciones de mercado.

Su mandato improrrogable será de ocho años y asumirá el cargo en un contexto económico complejo, marcado por la repunta de la inflación y tensiones de deuda en países como Francia.

Hernández de Cos se convierte en el primer español en presidir el BCE tras imponerse por unanimidad al candidato holandés Klaas Knot y contar con el respaldo de los principales partidos en España.

Los líderes europeos designan al español Pablo Hernández de Cos como nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde a partir del 7 de febrero de 2027.

Los jefes de Estado y de Gobierno europeos han designado este jueves, en la cumbre que se celebra en Bruselas, al español Pablo Hernández de Cos como nuevo presidente del Banco Central Europeo (BCE), en sustitución de Christine Lagarde, que abandonará el cargo anticipadamente el próximo 7 de febrero de 2027, según han confirmado fuentes europeas.

Hernández de Cos se impone así a su único rival, el halcón holandés Klaas Knot, y se hace con el cargo económico -y probablemente también político- de mayor poder de la Unión Europea.

Asumirá la presidencia en un momento especialmente delicado: la guerra de Irán ha reavivado la inflación y obligado al BCE a retomar las subidas de tipos, mientras Francia se acerca a una posible crisis de deuda que podría exigir la intervención del banco central.

La elección del exgobernador del Banco de España se ha cerrado en ausencia de Pedro Sánchez, que no ha viajado a Bruselas por la campaña electoral y ha delegado su voto en el presidente francés, Emmanuel Macron.

En una legislatura marcada por la máxima polarización, la candidatura de Hernández de Cos constituye uno de los escasos ejemplos de consenso entre los dos grandes partidos: también cuenta con el respaldo de Alberto Núñez Feijóo.

Hernández de Cos será el quinto presidente del Banco Central Europeo y el primero de nacionalidad española. Sucederá al neerlandés Wim Duisenberg, al francés Jean-Claude Trichet, al italiano Mario Draghi y a la francesa Christine Lagarde. Su mandato es de ocho años, improrrogable.

Con este nombramiento, España alcanza una de las mayores cotas de representación de su historia en las instituciones europeas, especialmente en el ámbito económico. Hernández de Cos se suma a Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, y Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones.

La designación de Hernández de Cos ha sido el resultado de un pacto de Macron con el canciller alemán, Friedrich Merz, que se han repartido a su gusto los otros dos puestos en juego en la cúpula del BCE.

Alemania se queda con el cargo clave de economista jefe, para el que ha designado al profesor de Princeton Markus Brunnermeier, que ejercerá de contrapunto al español. Francia, por su parte, ha elegido a Laurence Boone, ex economista jefe de la OCDE y ex secretaria de Estado de Asuntos Europeos, para hacerse cargo de la cartera de operaciones de mercado del BCE.

Los líderes europeos han iniciado la despedida de Christine Lagarde, que dará el relevo a Hernández de Cos el 7 de febrero Unión Europea

Pese a saber desde hace semanas que tenía perdida la batalla, Klaas Knot -que durante sus 14 años al frente del Banco de Países Bajos defendió posiciones de línea dura en política monetaria, aunque en los últimos tiempos ha evolucionado hacia planteamientos más pragmáticos- ha mantenido su candidatura hasta el final.

A su llegada al Consejo Europeo de este jueves, el primer ministro holandés, Rob Jetten, ha hecho una última defensa de su compatriota. "Creo que Knot encaja mejor con los desafíos de este momento. Basta con ver cómo aumenta la deuda en distintos países europeos y cómo suben los tipos de interés", ha alegado.

Pero su reivindicación ha acabado teniendo algo de 'beso de la muerte', puesto que Jetten ha reconocido que Hernández de Cos era también un "buen candidato". Tras exponer sus argumentos a puerta cerrada, ha aceptado que el nombramiento del español, Brunnermeier y Boone saliera adelante por unanimidad.

El objetivo era evitar una votación que evidenciaría la fractura entre el norte y el sur de la eurozona en un momento especialmente delicado.

"Países Bajos ha apoyado el consenso para los tres nombramientos en el Comité Ejecutivo del BCE. Es una señal importante para los mercados financieros", han relatado las fuentes consultadas. Es decir, Jetten ha acabado abandonando a su propio candidato, dado que Knot no ha querido retirarse en ningún momento pese a saber que había perdido.

Tras el acuerdo entre los jefes de Estado y de Gobierno se inicia el procedimiento formal para designar a Hernández de Cos, que requiere recabar la opinión tanto del Parlamento Europeo como del propio BCE. El nombramiento formal se aprobará en el próximo Consejo Europeo del 17 y 18 de diciembre.