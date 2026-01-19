España se queda sin silla en la cúpula del BCE: el croata Boris Vujcic sustituirá a Guindos en la vicepresidencia

Entre los próximos cargos a renovarse en el BCE antes de diciembre de 2027 están la presidencia, el cargo de economista jefe y la representante alemana, con Pablo Hernández de Cos como posible favorito para la presidencia.

El Gobierno español no presentó candidato para el puesto, y el ministro Carlos Cuerpo afirma que luchará por recuperar una silla en futuras renovaciones hasta 2027.

España se queda sin representación en el Comité Ejecutivo del BCE al menos durante un año, rompiendo un pacto no escrito que garantizaba asientos a las grandes potencias de la eurozona.

El croata Boris Vujcic ha sido elegido vicepresidente del Banco Central Europeo, sustituyendo al español Luis de Guindos, cuyo mandato finaliza el 31 de mayo.

Los ministros de Economía de la eurozona han elegido este lunes al gobernador del Banco de Croacia, Boris Vujcic, como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Luis de Guindos, cuyo mandato improrrogable expira el 31 de mayo.

Tras varias rondas de votaciones, Vujcic -considerado como un 'halcón moderado' dentro del BCE- se ha impuesto a los otros cinco aspirantes en liza: el finlandés Olli Rehn, que partía como favorito y llegó a la fase final; el portugués Mario Centeno; el lituano Rimantas Sadzius; el letón Martins Kazaks; y el estonio Madis Müller.

El ganador necesitaba una mayoría cualificada reforzada de los Estados miembros de la zona euro: el apoyo del 72 % de los Estados de la zona euro (es decir, al menos 16 de los 21 países), que representen al menos el 65 % de la población de la zona euro.

El nombramiento definitivo lo realizará el Consejo Europeo en su reunión de marzo, tras consultar tanto al BCE como a la Eurocámara.

Con la elección de Vujcic, nuestro país se queda al menos un año sin silla en el Comité Ejecutivo del BCE, el máximo órgano de dirección formado por 6 miembros. Se rompe así de nuevo el pacto no escrito que garantiza un asiento permanente a las cuatro potencias de la eurozona: Alemania, Francia, Italia y España.

Esta norma solo se había roto una vez, con la expulsión de España entre 2012 y 2018. En sus memorias, el propio Guindos asegura que se trató de un castigo de la canciller alemana Angela Merkel por las políticas económicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que llevaron a nuestro país al borde del rescate total.

El ministro Carlos Cuerpo, que decidió no presentar candidatura porque no está previsto que un país pueda mantener indefinidamente la vicepresidencia, asegura que peleará por devolver a España a la cúpula del BCE cuando se renueven los próximos tres asientos -incluida la presidencia y el cargo de economista jefe- de aquí a diciembre de 2027.

Los cuatro miembros del directorio del BCE cuyo mandato expira de aquí a finales de 2027 BCE

Sin embargo, no aclara a qué posición aspira ni quién sería su candidato. Tampoco ha desvelado si cuenta con alguna garantía de que nuestro país no volverá a ser marginado en el BCE.

En los próximos dos años concluye el mandato del economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane (mayo de 2027); la presidenta Christine Lagarde (octubre de 2027); y la representante alemana en el Comité Ejecutivo, Isabel Schnabel (diciembre de 2027).

La silla más preciada es la de la presidencia del BCE, un puesto para el que todos los medios económicos internacionales de prestigio señalan como favorito al exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que competiría con el holandés Klaas Knot y los alemanes Joachim Nagel e Isabel Schnabel y el holandés Klaas Knot como principales rivales.

¿Apoyaría el Gobierno de Sánchez a Hernández de Cos, aunque fue nombrado por el PP? Aunque Cuerpo elogia al exgobernador (que ahora dirige el Banco Internacional de Pagos en Basilea) cada vez que se le pregunta, siempre evita cuidadosamente comprometerse a nada.